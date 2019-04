Presuntos colectivos agredieron a periodista en Yaracuy

Jhoan Meléndez / Nota de prensa / 8 abr 2019.- La periodista Rosa Virginia Garrido fue presuntamente agredida este lunes por presuntos colectivos en Yaracuy, luego de que estos le robaron supuestas pruebas documentales que iba a consignar ante el Ministerio Público.

Garrido solicitó ante ese organismo el pasado 27 de febrero, una medida de protección a raíz de señalamientos públicos hechos contra comunicadores sociales con alusiones a su persona por la autodenominada Fuerza Motorizada Comandante Hugo Chávez.

“Desde que introduje la solicitud he venido haciéndole seguimiento porque no he recibido respuesta. Hoy en la mañana me presenté a consignar pruebas y me sugirieron que lo hiciera en la tarde. Cuando regresé, transitando por las adyacencias de la fiscalía fui abordada por cuatro sujetos que se trasladaban en motos, presuntamente colectivos, quienes sin mediar palabras me dieron un empujón y arrebataron violentamente la carpeta en la que llevaba los documentos”, aseveró la periodista.

Hace precisamente dos años, un funcionario policial plenamente identificado supuestamente agredió a Garrido y le robó el teléfono celular mientras daba cobertura a una marcha convocada por la oposición en la entidad. El caso lo maneja de manera conjunta la fiscalía 49 nacional, y la fiscalía 11 en Derechos Fundamentales. El proceso judicial está a cargo del Tribunal Cuarto de Control en el Circuito Judicial Penal de Yaracuy sin que hasta el momento el agente policial señalado haya acatado las citaciones para celebrar la audiencia de presentación.

