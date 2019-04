Pizarro: Informe de la ONU sobre Venezuela confirmó nuestras denuncias

Oleg Kostko / 11 abr 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional y presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Ayuda Humanitaria, Miguel Pizarro, se pronunció este jueves en referencia al informe presentado ante la ONU el pasado miércoles sobre la crisis en Venezuela calificándolo como una confirmación de las denuncias de la oposición venezolana sobre la crisis del país.

“El informe presentado por la ONU afirma lo que durante años denunciamos la Asamblea Nacional, los miembros de la organización civil organizada y todos los venezolanos: la crisis de los servicios públicos, del acceso al servicio de salud, la escasez de insumos médicos y alimentos, la disminución del poder adquisitivo, todas causas de la Emergencia Humanitaria Compleja que vive nuestro país”, declaró Pizarro según lo relatado en una nota de prensa.

“Según la ONU, al menos 1 millón 900 mil personas, entre los cuales se encuentran 1 millón 300 mil niños menores de cinco años requieren de asistencia nutricional, esto al final se traduce en personas cuyo crecimiento y desarrollo no podrá ser pleno. Un niño que hoy no consume los alimentos necesarios es un niño que a la larga presentará deficiencia no solo física sino también cognitiva y la prueba está en que el mismo informe establece que al menos 1 millón de niños han interrumpido su educación debido a la crisis”, agregó.

“A esto se le suma la complejidad de la debacle de los servicios públicos que se viene presentando el país. En los últimos meses los venezolanos hemos visto el nivel de colapso del servicio eléctrico y de agua que genera a su vez un agravamiento de la Emergencia Humanitaria Compleja. El informe lo establece claramente: más de 4 millones de venezolanos necesitan hoy asistencia de agua y saneamiento y los hospitales trabajan de en medio de las peores condiciones debido a los apagones y a la falta de servicio de alcantarillado”.

El parlamentario finalizó explicando que este informe y las cifras visibilizadas por la ONU, son fruto la denuncia que ha hecho de manera reiterada la Asamblea Nacional en conjunto con la presión social de los venezolanos y de la comunidad internacional. “Es por eso que seguimos buscando junto a los organismos multilaterales y los países que hoy nos apoyan, soluciones que nos permitan paliar esta crisis y salvar millones de vida que hoy se encuentran en riesgo”, dijo.

Lea más: Luisa Ortega Díaz: Yo no he cometido ningún delito

vaya al foro

Etiquetas: crisis humanitaria | Miguel Pizarro | ONU