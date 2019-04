Elías Rivas / 18 abr 2019.- La periodista sueca, Annika Rothstein, fue deportada este jueves de Venezuela luego que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana la detuvieran apenas entró al país. Así lo reportó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, vía Twitter.

“Funcionarios de la GNB detuvieron, a su entrada al país, a la periodista sueca Annika Rothstein (…) GNB la acompañan en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, en donde estaría siendo objeto de un proceso de deportación”, reportaron.

Minutos después indicaron que efectivamente la periodista sería devuelta a su país en un vuelo de Air France.

El 28 de febrero Annika Rothstein narró ante la Asamblea nacional cómo fue secuestrada y golpeada por colectivos armados en la frontera entre Colombia y Venezuela, durante su cobertura ese mes.

A través de Twitter Rothstein ha dicho que tenía pensado estar la Semana Santa en Caracas, pero apenas llegó al aeropuerto fue detenida por funcionarios militares sin conocer las razones.

Indicó además que le quitaron sus documentos y duda que se lo vayan a devolver.

Annika Rothstein tendría una conferencia el próximo martes en Caracas, donde al parecer ofrecería información sobre la presencia de Hezbollah en Venezuela.

I’m now sitting on the plane, crying. They took my passport and I don’t know where my things are. Nor do I know if I’ll ever be able to come back to #Venezuela

All I was trying to do was show this country to the world, with love and honesty and passion and I was thrown out.

— Annika H Rothstein (@truthandfiction) 18 de abril de 2019