Eterna agonía

Qué difícil todo. Entre nosotros mismos, me refiero a la oposición, existe fanatismo. Cada quien quiere imponer su idea y ataca con furia al que tenga una distinta. Observo que este ataque es más severo cuando alguien propone algo distinto a la línea del presidente Guaidó.

Muy grave que nos descalifiquemos. Por ejemplo, si yo pienso que la salida debe ser el 187.11, solo bastaría analizar la cantidad de artículos que se publican dentro y fuera de Venezuela que se oponen a esa propuesta. Inclusive, salió un “estudio” entre comillas porque no sé si es cierto, que “certifica” que el 60% de los mensajes que piden intervención provienen de Rusia. (Créanme que aunque no tengo ningún instrumento de medición, eso no lo creo), puedo decirles sin complejo que yo me cuento dentro del 40% (pero no me mortifica – siempre soy minoría)

Que quede claro: respaldo y reconozco como presidente a Juan Guaidó.

Amigos, se dice que hay un plan (debe existir) diseñado por los asesores del presidente Guaidó y el cual se está cumpliendo al pie de la letra, por eso la consigna “vamos bien”. Por favor, quiero que lo sepan: *no me opongo a ningún plan que busque sacar a estos maladros del poder (“cese de la usurpación”).

El argumento en contra del 187.11 es que supuestamente ningún país se ha ofrecido para intervenir o, mejor dicho para conformar esa coalición internacional. Por supuesto, que nadie se va a ofrecer de voluntario. Ni zoquetes que fueran.

Si no mandamos la señal adecuada jamás nos ayudarán de una manera efectiva. Si le decimos que estos criminales pueden salir con elecciones no tengan ninguna duda que toda la comunidad internacional se montará en eso.

Y si a esto le sumamos que si EEUU ve que no somos un peligro, ni de casualidad caza esa pelea. Mucho menos Colombia con sus problemas internos, no sé que decirles de Brasil aunque creo que Bolsonaro es más echado para adelante en estas cosas.

Para los que dicen: “¿tú qué propones?” les contesto: nuestra presión debe ser a lo interno y enfocarnos mucho en lo externo.

Demostrarle a Colombia y Brasil el peligro que representa el cartel que utiliza el rótulo de Maduro, solo la imagen, porque seguro estoy que ese ser es quien menos influencia tiene en la organización.

Nombrar una comisión de expertos que recorran esos países explicando e invocando un R2P multilateral, que si bien es cierto tenga el mismo fundamento no sea regulado por la ONU (en este caso, si se ejecuta bajo la supervisión de la ONU no tendríamos oportunidad de ser protegidos, recordemos la presencia de Rusia y China en el Consejo de Seguridad y el poder de veto).

Es un deber de los Estados prestarse asistencia reciproca (a los pueblos y no a los tiranos) recoger los principios que se plasmaron en el Tratado de Asistencia Reciproca (TIAR) del cual Venezuela se separó, creo en junio del 2012 o 2013.

Ha quedado suficientemente demostrado que “solos” no podremos.

El cartel criminal que encabeza Maduro será capaz de hacer lo que sea (lo ha demostrado) para permanecer en el poder. Ellos no se mantienen por el comercio lícito, por eso las sanciones lo debilitan pero no lo exterminarán. El negocio es uno mucho mas rentable que el petroleo y que operaciones normales entre Estados. Lo de ellos es la producción y distribución de droga y otros elementos altamente demandados en el mundo que burlan controles. Para ellos (la organización criminal internacional que lleva el rótulo de Maduro, como mampara) Venezuela es un cuartel desde donde planifican, entrenan y ejecutan todas sus delictuosas operaciones. Por eso, repito sin la colaboración decidida de fuerzas internacionales, seguiremos en la eterna agonía.

En Valencia, 1 de abril luego de tres noches sin luz.

@pabloaure

Etiquetas: Pablo Aure