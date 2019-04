Oswaldo Ramírez: Con elecciones libres y transparentes Maduro puede participar

Eili Córdova / 8abr 2019.- Oswaldo Ramírez, director de ORC Consultores, cree que Nicolás Maduro podría puede participar en unas elecciones adelantadas siempre y cuando se “reinstitucionalice” el Consejo Nacional Electoral.

“Este tipo de situaciones son inéditas, de poder forzar un proceso de transición y llegar a ese puerto de elecciones libres y transparentes. Esto amerita un conjunto importante de acciones. Hay dos variables hoy que tú no controlas: ni el tiempo ni cómo manejar la incertidumbre de cómo será el resultado, ¿por qué? Porque aspiras a que todo resulte bien, que se haga todo lo necesario para que termine ese sufrimiento personal… de la gente que dice: ‘mira no me quiero enfermar, porque no puedo cubrir los costos asociados a la salud’. Comienzas a entender que cada día que pasa las oportunidades económicas y de tener calidad de vida tienden a quebrajarse, a desmoronarse, porque ni siquiera quien tenga todo el dinero del mundo está exento de una situación de agua o electricidad”, dijo.

Refriéndose al cambio político en Venezuela, Ramírez agregó: “es importante una transformación política que derive en unas elecciones libres y transparentes. Comienza a verse una especie de situación de diálogo. Mucha gente está pensando en el chavismo 3.0. Cómo comenzar a entender que muchos actores están insertos en un esquema de transición cuando, lamentablemente, hay una corresponsabilidad importante de todos los que han detentado el poder en la crisis que tiene el país. Se empieza a ver una especie de pugna, de tirar la piedra entre gente que quiere apostar al diálogo y gente que puede apostar a seguir nosotros solos en la calle, mediante todo el conjunto de acciones que deben conducir al cese de la usurpación: presión internacional, presión diplomática y el pueblo organizado”.Ramírez también habló de la operación libertad. “Hay un punto importante, está la operación libertad. Ésta pasa por el ADN de sacarse un conjunto de situaciones y conductas aprendidas durante 15, 16 años de protestas políticas, y pasas a algo totalmente novedoso”. Durante la entrevista le preguntaron cuál era la salida a la crisis política. “Insisto en el tema de la organización. Tú tienes que salir de tu esfera privada. Ya va un mes de este colapso de servicios públicos, este colapso ha llevado a la gente a volverse a meter en su esfera, a protegerse, cómo resuelvo lo del agua, internet, cómo resuelvo un conjunto de situaciones de mi pirámide básica de necesidades, y gente que se plantea: ‘me tengo que ir porque aquí es imposible vivir'”. “Tú nunca puedes cerrar el canal de la negociación y diálogo. El grito de los venezolanos es el cese de la usurpación, elecciones libres, justas y transparentes. No importa que Maduro participe nuevamente, pero se debe medir bajo un proceso de reinstitucionalización del sistema electoral. Eso suele pasar por debajo de la mesa. Debes reintitucionalizarse los poderes públicos para poder generar confianza en las instituciones”, comunicó.

