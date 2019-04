Dos libros importantes

Además de importantes los considero útiles para entender mejor la situación actual y desempeñarnos adecuadamente. La Doctrina Betancourt, una Alternativa para Venezuela, es el primero. Escrito de manera impecable y clara por Luis José Oropeza, economista y politólogo, quien le ha dedicado buena parte de su vida al estudio del tema de las dictaduras en América Latina y, por supuesto a todo cuanto Betancourt hizo y quiso hacer para garantizar la plena vigencia democrática en el continente.

Este trabajo adquiere una gran vigencia cuando está sobre el tapete la discusión relativa a la intervención armada de terceros en defensa de los derechos humanos fundamentales y de las libertades civiles que todo régimen debe garantizar a sus gobernados. De entrada se propone el no reconocimiento de las dictaduras y la labor, juntos o por separado, de cada país para erradicarlas definitivamente. Esta lectura debería ser obligatoria para la actual dirigencia opositora, la cual en ocasiones recientes pareciera sumida en algunas contradicciones básicas que dificultan la acción nacional e internacional.

El tiempo y cuanto ha venido sucediendo en estos años reivindican la bien lograda imagen de Rómulo Betancourt como el líder fundamental de la evolución democrática de Venezuela. Es hora de poner las cosas en el sitio que les corresponde.

Dos espìas en Caracas es una apasionante novela escrita por Moisés Naím, quien más allá de sus conocidas competencias en materia económica, de unos años a esta parte ha desarrollado una particular vocación por la escritura, bien como articulista, ensayista y ahora novelista, con notable éxito. En definitiva, se trata de proyectar la realidad venezolana desde la perspectiva de la Cuba comunista y del alto gobierno de Estados Unidos de América. Los enlaces, las intrigas, el trabajo silencioso y clandestino de unos y otros capturan nuestra atención.

A pesar de ser un trabajo novelado, con nombres y circunstancias ficticias, pocas lecturas nos acercan tanto y tan bien, a la realidad que vivimos a diario. Como ha sido dicho, se trata de una realidad que supera a la ficción estrictamente novelesca. Todos los hilos del poder al descubierto. También buena parte de las manos que los mueven.

No es fácil escribir en estos días. Cuesta elaborar el artículo de la semana. Me imagino la labor de trabajos superiores, pero tenemos la obligación de hacerlo aún sin luz y sin agua. El tiempo avanza y ya se fue el primer trimestre del año. Ojalá y todos podamos entender que no hay solución posible para ninguno de los problemas del país mientras este régimen exista.

[email protected]

@osalpaz

vaya al foro

Etiquetas: Oswaldo Álvarez Paz