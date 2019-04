Ochoa Antich: Me da “pena ajena” la posición de algunos sectores contra el diálogo

Oleg Kostko / 15 abr 2019.- El dirigente de Avanzada Progresista, Enrique Ochoa Antich, criticó este lunes la negativa de algunos sectores de la oposición de dialogar con el oficialismo.

“Veo la situación de algunos sectores de la sociedad venezolana en referencia al dialogo a la negociación y a los acuerdos que el país necesita con mucha pena ajena, porque una sociedad que renuncie a la posibilidad de que distintos sectores políticos confrontados se puede sentar a dialogar me parece preocupante”, expresó Antich en el programa Primera Página de Globovision.

Aunque reconoció la incompetencia del Gobierno en su gestión achacó la crisis del país a la falta de entendimiento entre los sectores así como también a las sanciones impuestas por EEUU contra el país.

“Los venezolanos saben que sus problemas entre los que están la falta de luz, agua, electricidad, se deben a este conflicto y por supuesto a una gestión de gobierno lamentable pero asimismo las sanciones de EEUU y al hecho de que no seamos capaces de ponernos de acuerdo y esto se traduce en nuestra forma de vida”.

A su juicio los diálogos anteriores fracasaron por buscar resultados inmediatos. “Una de las grandes fallas nuestras, no sé si sea algo venezolano (…) es que queremos conseguir las cosas con rapidez es que se buscan resultados inmediatos a las dos o tres semanas empiezan a preguntar que donde están los resultados, resultan que sociedades mucho más fracturadas que las nuestras (…) y cuando hay un desacuerdo o generalmente la oposición considera que el gobierno no satisface sus demandas tira el tablero y se va y no vuelve dentro de un año”.

Sin embargo, admitió que el CNE debe ser renovado. “Es evidente que el CNE ha perdido credibilidad (…) nosotros planteamos que por acuerdo el poder ejecutivo, el TSJ y la Asamblea Nacional se designe por acuerdo a cinco independientes si es que esos existen en este país tan polarizado pero cinco venezolanos que le den garantía a la sociedad en su conjunto”.

Por ultimo expresó su repudio tanto a las intervenciones de Rusia y de Cuba en el país como una eventual intervención de EEUU. “Las intervenciones de Rusia y Cuba en Venezuela son lamentables como también sería lamentable que un ejército de otro país entre con tanques aviones a hacer la guerra en nuestro territorio”.

Etiquetas: crisis | diálogo | Enrique Ochoa Antich | Venezuela