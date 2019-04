“No tenemos comida”, dice señora al senador Rick Scott en el puente Simón Bolívar

Luis Sequera / 24 abr 2019.- El senador estadounidense, Rick Scott, visitó este miércoles 24 de abril el puente fronterizo entre Colombia y Venezuela, Simón Bolívar, para conocer de primera mano la situación de los venezolanos que intentan huir de Venezuela en busca de una mejor calidad de vida y oportunidades.

Durante el recorrido Scott se encontró con Ana Bustamante Duarte, una señora de la tercera edad, quien le pidió al senador entre lágrimas, que ayude a Venezuela.

“No tenemos comida, ellos dicen que tenemos comida. No tenemos nada, no tenemos luz. Gracias a Colombia es que nosotros estamos comiendo, no tenemos absolutamente nada”, manifestó la señora antes de abrazar a Rick Scott.

El embajador de Colombia en EEUU, Francisco Santos y el diputado a la Asamblea Nacional, Jóse Manuel Olivares, acompañaron al senador por el estado de Florida y le explicaron la situación que viven los venezolanos a raíz del cierre de la frontera.

Durante su estadía en la frontera, Scott también visitó un comedor habilitado para venezolanos vulnerables en Cúcuta, donde constató la solidaridad del gobierno colombiano y el drama vivido por cientos de venezolanos que huyen del régimen de Nicolás Maduro.

