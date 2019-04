Netblocks: Bloquean Youtube, Google y Bing durante discurso de Guaidó

Update: Access to YouTube, Google web apps and Bing restored in #Venezuela at end of Juan Guaidó speech from Plaza Bolívar in #Chacao, Caracas; incident duration one hour highlighting targeted censorship #19Abr #KeepItOn⬇️https://t.co/ANYoHngK37 pic.twitter.com/EuenEsagnu

— NetBlocks.org (@netblocks) 19 de abril de 2019