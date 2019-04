Nelson Chity La Roche: No solo a Cabello le preocupa que “El Pollo” Carvajal colabore con EEUU

especial Enrique Meléndez / 15 abr 2019.- Nelson Chity La Roche, otrora dirigente socialcristiano, considera que no sólo a Diosdado Cabello le debe llenar de preocupación y angustia la caída policial de Hugo Carvajal, sino a todo el alto gobierno.

¿Usted cree que se le oscurece más la situación a este gobierno con la caída de Hugo Carvajal?

-El “Pollo” Carvajal estuvo trabajando en un área muy sensible: Inteligencia. Conoce de lo que se ve; pero también de lo que no se ve. Es por eso, precisamente, que tan importante. Sin lugar a dudas, él tendrá conocimiento de situaciones que deben merecer el interés de los EEUU y más tarde o más temprano de la verdad pública.

La conjetura que se hace es que parece que ha sido una entrega convenida por parte de Carvajal y la DEA disfrazada de captura policial. ¿Qué piensa usted?

-Eso no importa; uno y otro procedimiento. Vamos a ver a un colaborador, por decirlo así; a cambio de quién sabe qué ventajas desde el punto de vista procesal que él obtendría suministrando muchísima información. No tengo dudas de que ese es el plano en el que él se permitió ir a España; aún a sabiendas de que en algún momento podía ser capturado; como pasó.

-Él viene suministrando, contando, relatando informaciones; que conciernen al régimen, y realmente que lo afectan sin lugar a dudas.

La mayor parte de la opinión pública se inclina a pensar que estas revelaciones, que él haría apuntan más bien hacia Diosdado Cabello, que a Nicolás Maduro. ¿O no?

-Mira, no lo sé. En realidad, “El Pollo” estaba muy bien ubicado, y sabe mucho; sabe mucho de todos. Así que yo creo que a todos concierne y preocupa y angustia que un hombre que tenga ese manejo de las distintas situaciones está en un plano de informar y de colaborar en investigaciones para Norteamérica. A todos preocupa que “El Pollo” esté en ese plan.

¿Eso colocaría al alto gobierno en una situación como la de Manuel Noriega en Panamá?

-Yo creo que las circunstancias son distintas. Hay mucha gente que se ha ido ya; algunos magistrados, algunos militares, y que han venido suministrando información. Baste recordar aquel oficial que estuvo encargado de la seguridad de Chávez y, luego, de la seguridad de Diosdado, y que, finalmente, logró un acuerdo con las autoridades norteamericanas y, seguramente, suministró información sobre las actuaciones de uno y de otro.

-Sin lugar a dudas eso va acumulando el expediente que, ciertamente, tienen abierto, porque es del conocimiento público que las actuaciones de esos altos dignatarios del chavismo-madurismo han sido muy a menudo reñidas con la ley.

¿Cómo ve usted la situación de Nicolás Maduro en el campo internacional?

-Todos los días se cae Maduro. Se cae aquí, se cae allá. Se pone en evidencia su debilidad; desnuda, además, la glosa, el comentario de los medios de comunicación internacionales del carácter tiránico de su gobierno. Maduro no gana en ningún tablero internacional: ningún intento, ningún esfuerzo, ningún ensayo. Está condenado inevitablemente.

¿La no intervención militar de una fuerza multinacional al país, encabezada por EEUU se ha retenido; porque lo que se está jugando frente a este gobierno es el escenario de asfixia?

-Muy probablemente hay algo de eso. Pero es que, además, el tema desde el punto del derecho internacional es muy delicado. No se manejan acciones de gobierno contra los gobiernos de los Estados militarmente. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas hay que buscar la solución pacífica de las controversias. Pero viene estrechándose y reduciéndose los márgenes de Maduro y de este gobierno.

-Están a punto de asfixia en lo económico, en lo financiero, y no creo que el relativo sostén político que le ofrecen China y Rusia a Maduro y a lo que esto significa sea de naturaleza sustentable por mucho tiempo. Está allí, de pie todavía, tambaleante; porque esto dejó de ser un gobierno de Maduro y de los civiles para ser un gobierno de una sección del mundo de los militares; que, realmente, acapara todas las ventajas económicas del Estado. Además, con cinismo e impunidad.

¿Eso es lo que no le ha permitido al gobierno echarle la mano a Juan Guaidó?

-En realidad, el tema internacional protege mucho a Guaidó; que sabemos que es un muchacho, a quien la suerte en la vida, la fortuna y la historia que, a veces, parecen dioses caprichosos, lo han distinguido para que viva esta experiencia, y lo ha hecho bien: modesto, sencillo, y no por ello menos inteligente. Pero no se han atrevido. ¡Cuidado, eso es peligroso!

– ¿Recuerdas aquel momento, en que él fue retenido, y tuvo más de una hora privado de libertad? Cuidado y si esto no se convierte más adelante en algo peor. Yo aspiro y espero que no. Yo creo que Maduro y los militares saben, que eso sería un exceso; que traería consecuencias irreparables, para ellos.

¿Cómo ve usted la presencia de tropas rusas en Venezuela?

-Pues no me gusta. Lo lamento; hay que informarle a Diosdado Cabello, que es sumamente ignorante; que habló que él quisiera muchas bases aquí en Venezuela; pues la Constitución que Chávez auspició, dispone en el artículo 13; que Venezuela no validaría nunca acuerdos que culminaran con bases extranjeras militares en nuestro territorio.

-Pero, además de eso, se trata de un gesto peligroso de parte de los rusos. Están tentando; están soliviantando “al tigre”. Cuidado; porque pueden haber reacciones que luego lamentáramos. Ahora, también forma parte de esta gesticulación geopolítica que este asunto ha conocido. Es algo más que Venezuela lo que está en discusión aquí. Es predominio, es superioridad. Es el juego de la superpotencia americana con los rusos que, con Putin al frente, han venido intentando recuperar lo que otrora fue la otra gran superpotencia.

-Y los chinos, que son los terceros en discordía, y que tienen una visión, una perspectiva distinta. Pero no por ello menos deletérea: ese es el nuevo juego geopolítico. Ahora, nosotros sabemos que esto no puede continuar. El fracaso no es un argumento de sustentabilidad del desastre, que vivimos.

-No puede mantenerse mucho tiempo y, además, que la única manera que Venezuela tiene de salir de este tiempo agónico es prescindiendo rápidamente de la permanencia de esta gente; que constituye lo que yo llamo “la revolución de todos los fracasos”. No hay un solo escenario en el que no lo hayan hecho mal o aquello bueno que hayan hecho, no nos ha costado mucho más, de lo que debería.

¿Qué interpreta usted, de lo que le dijo Raúl Castro al pueblo cubano, que venían tiempos difíciles? ¿Acaso eso tiene que ver con el bloqueo al petróleo que se le envía a Cuba desde Venezuela?

-Es bueno decir una cosa: Castro, heredero de su hermano del imperio político que significa poder ser como un gran tirano… El ejemplo totalitario más consumado, más acabado en la historia del mundo puede no ser Corea del Norte. Es Cuba. Es allí donde ellos han logrado llevar a cabo el proyecto totalizante de manera más completa.

-Pues bien, advertirán lo que, sin lugar a dudas, vislumbran, y es que empieza la eternidad a terminar. También el régimen cubano, con lo que puede pasar en Venezuela y Nicaragua, será afectado y, creo que definitivamente.

¿Qué piensa de los plantes conspirativos que se le descubrieron a Roberto Marrero; según asegura Jorge Rodríguez?

-Jorge Rodríguez es un embustero compulsivo. Eso sí, es el más inteligente de los hombres del gobierno; a mi juicio: habilidoso, astuto; pero, particularmente, maligno. Es el que ha inventado en ocasiones las respuestas que hay que dar siempre contrariando la verdad y postulando la versión oficial, para sustituirla. A Jorge Rodríguez no se le cree ni un padrenuestro en Viernes Santo.

