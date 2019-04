Los sucios se roban al país

La verdad es que uno se queda como pajarito en grama. Todo va más allá de lo inimaginable en asunto de marramuncias. No se entiende cómo hace esa gente para mantenerse arruinando la vida de todo el mundo aquí, en este país. Hacen y deshacen como si tal cosa. Son como El personaje de Terminator. Van arrasando con todo, se caen y se levantan. Expertos en hacer daño, no importa a que o a quien. Persiguen un fin, impedir la prosperidad, para chupar lo más que pueden del manjar que para ellos ha sido Venezuela.

Esta cosa, que no se sabe cómo se puede llamar, es un gobierno autócrata que todavía se pone en igualdad de condiciones ante las organizaciones que se supone defienden la democracia en el mundo. No se reconocen legalmente como una dictadura de la peor índole, todavía haciendo y deshaciendo con las leyes y tienen la cachaza de culpar a los demás por las catastróficas consecuencias de sus acciones. Son maquiavélicos en todo lo que eso significa. Han manipulado hasta el cansancio desde hace 20 años cuando entraron vendiendo un rostro de aquí vengo a resolver todo lo que anda mal. El padre de toda la desgracia de un país que, no era perfecto, pero era demócrata. No hay que olvidar la nalgada cara de Hugo Chávez, el peor de todos, hasta después de su muerte. Es como si para completar sus fechorías nos dejara a Nicolás Maduro para que no dejara ni un hilo suelto en lo que se había planteado. Destruir todo para lograr lo que logró.

Es increíble que todavía engañen a algunos, quienes se dejan llevar por las mentiras. Son expertos en eso. No son cualquier cosa. Son dañinos. Perversos. Uno se pregunta cómo se mantienen dónde están. Todavía son convincentes. Han sembrado terror. Han creado desconfianza, miedo, desesperanza. Hacen lo que les da la gana, validando las leyes que inventan a su antojo. Es insólito que hayan dejado al país sin electricidad, sin agua, sin medicinas, sin comida. Han desmembrado todo el aparato productor, lo fueron acabando poco a poco, mientras engordaban una burocracia con las manos atadas y en silencio. Haciendo lo que a ellos les diera la gana. Se robaron y se tragaron a los medios de comunicación independientes para ocultar todo el mal que estaban haciendo. Nada se les escapa. Instalaron un Consejo Electoral con unas mujeres corruptas, vendidas, quienes nunca representaron al pueblo venezolano, y se han mantenido.

Surge un líder de la oposición, dispuesto a dar la vida para el rescate del país y terminan destruyéndolo, pisoteándolo. Henrique Capriles fue capaz de aglutinar al país. El manejo descarado de ese sistema electoral, la propaganda en el mismo centro de votación. Todo lo que no podían manejar para el beneficio de ellos lo ponían en práctica. Lo que no está permitido, como es poner propaganda frente a los puestos de votación, clausurar los que no los beneficiaban en el exterior. Caso Miami, nada quedaba de lado. Horas y horas para entregar los resultados de la votación para que después saliera una descarada presidenta del Consejo Nacional Electoral, sonriendo descaradamente. A Leopoldo López lo inhabilitaron, le quitaron su libertad, lo pisotearon porque sabían que era un peligro. Todavía lo es. De todo ha pasado para que esos enfermes sigan saqueando al país a pesar de ser ya confesos en su crimen.

Ahora se lanzan en contra de Juan Guaidó, a pesar de ser un líder con un respaldo nacional e internacional sin precedentes.

Etiquetas: Nancy Colina