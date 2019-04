Milos Alcalay: Hay que reconocer logros de los representantes de Guaidó en el exterior

Nayrobis Rodríguez / 24 abr 2019.- Para el embajador Milos Alcalay, los representantes diplomáticos designados por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó,cumplen una labor más allá de ser reconocidos como embajadores o representantes personales en algunos países.

Durante una entrevista, este miércoles en el programa Primera Página, de Globovisión, resaltó que se trata de una labor en la que lo importante es estrechar lazos y unificar el mensaje desde Venezuela.

“Ellos son representantes, están haciendo un cabildeo. Si en un país los aceptan como embajadores, como en Costa Rica o Estados Unidos, bienvenido sea. Si en otros países solo como representantes personales bienvenido sea también. Lo importante es que estos representantes, en este tiempo provisional, hagan contactos”, explicó.

Destacó que “el gran logro” es tener un vocero de Venezuela y Juan Guaidó en cada país. “Hoy en día hay un vocero, lo que tenemos es a un representante, que establece contacto con medios, Gobierno, sociedad civil, embajadores que los reconocen. Es un trabajo de carpintería, ese es un gran logro que se debe ir monitoreando”, dijo Alcalay.

No obstante, manifestó la necesidad de reconocer que “ha habido fallas graves, una cancillería en la sombra”, con respecto a la actuación de algunos representantes diplomáticos. Explicó que muchos representantes no son diplomáticos de carrera y que su designación no debe ser vista como plenipotenciaria sino transitoria, “hasta que regrese el Estado de Derecho”.

En ese sentido, destacó la labor de Gustavo Tarre, reconocido como representante de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA). “Escuchamos por primera vez en mucho tiempo un representante permanente hablando de integración de manera constructiva y no atropellando a los demás países”. Indicó que con una labor de cabildeo de los representantes diplomáticos, la situación de la OEA pudiera replicarse en la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

