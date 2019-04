Mike Pompeo: EE.UU apoya plenamente a venezolanos en busca de democracia

Nayrobis Rodríguez / 30 abr 2019.- El Secretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que el gobierno estadounidense brinda apoyo a los venezolanos que están en búsqueda de libertad y democracia.

ste martes, el portavoz de la Casa Blanca anunció el inicio de la Operación Libertad en Venezuela, por parte del presidente (e) Juan Guaidó. Aseguró que el gobierno de Donald Trump brinda total apoyo. A través de su cuenta en Twitter (@SecPompeo) dijo que la “democracia no puede ser derrotada”.

Today interim President Juan Guaido announced start of Operación Libertad. The U.S. Government fully supports the Venezuelan people in their quest for freedom and democracy. Democracy cannot be defeated. #EstamosUnidosVE

