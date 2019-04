Miguel Pizarro: El 1 de mayo no es una batalla final

Oleg Kostko / 29 abr 2019.- El diputado a la Asamblea Nacional Miguel Pizarro rescató las acciones tomadas por la Asamblea Nacional las cuales a su juicio han permitido el ingreso de la ayuda humanitaria.

“El 23 de febrero vimos la peor faceta de un régimen que quiere llevar a todos los venezolanos a la miseria, que utiliza la necesidad de terceros para el control político a través de mecanismos creados por ellos como el carnet de la patria sino que es capaz de quemar la ayuda humanitaria y masacrar al pueblo pemon, y si no hubiésemos transitado por donde transitamos si no hubiésemos hecho las denuncias en los años 2016 2017 2018 sobre la crisis humanitaria hoy no tendríamos implantado un mecanismo a través de organismos imparciales como está ocurriendo para que llegue la ayuda”, expresó Pizarro en declaraciones dadas en una entrevista para Primera Página de Globovisión.

Además, el parlamentario rechazó que el Ministro de Salud, Carlos Alvarado, achacara el ingreso de la ayuda humanitaria como un logro del oficialismo al tiempo en que aseveró que solo buscan crear desesperanza entre quienes lo adversan.

“Los mismos que fueron capaces de negar la crisis tratan de quedar como redentores, los mismos que fueron con Consejo de Seguridad de la ONU y decir que en Venezuela no había una crisis humanitaria, los mismos que han forzado a los pacientes de diálisis y trasplantados a tener su vida en riesgo por razones políticas son quienes intentan venderse como grandes solucionadores del problema social y del drama humanitario ¿y eso porque lo hacen? (…) lo único que buscan es generar un espiral de desesperanza y por otro lado dar una imagen de poder y control omnipresente que no tienen”, dijo.

El parlamentario aseguró que en los próximos días debería llegar otros cargamentos de ayuda humanitaria. “Le corresponde a los organismos anunciar que hay, sabemos que hay un vuelo de medicinas, un cargamento de acceso al agua potable y también de apoyo hospitalario pero mecanismos de distribución no me corresponde informarlo y entre esta semana y la semana subsiguiente”.

Sobre el 1 de mayo

Pizarro también se pronunció sobre la marcha convocada al 1 de mayo. “El 1 de mayo no es una batalla final, (…) aquí todo el mundo entendió que todo es un proceso para debilitar, quitarle fichas o que ocurran cosas que han pasado dentro del régimen porque aquí no es nada más decir lo que decimos en discursos es entender incluso dentro de los que aun militan en el Psuv es que con Maduro no existe futuro”.

Etiquetas: 1 de mayo | ayuda humanitaria | Miguel Pizarro