Presidencia de Transición – Residuos Sólidos II

Promover en todas las ciudades y pueblos del país un proceso de limpieza urbana profunda, consistente en: realizar un barrido integral de calles, aceras y espacios públicos; lavar con agua algunas zonas críticas; limpieza de cunetas y bocas de los drenajes pluviales; limpieza de postes; instalación y mantenimiento de papeleras; control de propaganda ilegal (afiches). El servicio de barrido debe ser prestado durante los 7 días de la semana, con presencia constante de los trabajadores. Incrementar la supervisión y el control de rutas. De lo que trata es de eliminar de la ciudad el olor a basura que se percibe al transitar por ciertas zonas. Por otra parte, lograr que la sociedad tenga una actitud de prevención; es decir que se reduzca sustancialmente la cantidad de desechos que se generan, a través de la educación y el fomento de la conciencia ambiental, es una necesidad a plantearse durante la Transición. Esto se logra mediante las siguientes acciones: conseguir que la basura se clasifique en el origen, promover el reciclaje, estimular el reúso y propender al retorno.

La implantación de las tres RRR como política de Estado, estableciendo metas posibles, en lo que respecta al reciclaje de papeles, cartones, vidrios, metales, plásticos, textiles, etc., así como disminución de empaques, es muy conveniente a los fines ambientales. De manera que hacer obligatorio establecer programas de reciclaje, en todos los organismos de gobierno; crear normativas de procesos de reciclaje en fábricas y comercio, y constituir brigadas de recolección regular de cachivaches, chatarra y desechos voluminosos, son todas acciones que mejoran la limpieza de las ciudades. El programa de recolección puede ser ejecutado por una o varias empresas y debe estar relacionado a un cronograma que se haga público, de manera que la gente conozca cuando disponer sus cachivaches y estos no permanezcan en la vía pública. Adicionalmente, constituir un centro de reúso para la recuperación de objetos muebles como colchones, maletas, coches, sillas, mesas, neveras, cocinas, televisores, etc., a través de un centro comunitario en el que se puedan recuperar estos bienes para darles un nuevo uso; esto beneficiaría a la comunidad de menores ingresos porque podrían adquirir los artefactos y muebles a precios muy solidarios, a la vez que serviría como un taller de formación y capacitación de mano de obra calificada.

A los fines de hacer más efectiva la disposición inicial, se hace necesario el cumplimiento de los horarios de disposición de los residuos. Para ello hay que hacer obligatorio el cumplimiento del uso de los envases (bolsas) indicados para la disposición y se deben iniciar los programas de disposición inicial selectiva. Hay que ir a una eliminación progresiva de los contenedores y sustitución por módulos de saneamiento ambiental. Para las zonas informales, hay que acometer el tema de los residuos sólidos de una manera creativa, para lo cual se propone instalar toboganes en las zonas no conformes de la ciudad para canalizar los residuos y evitar las “pantallas” de basura. En lo que respecta a la recolección se deben establecer horarios de recogida que ayuden a aligerar el tráfico y a disminuir los ruidos nocturnos; además hay que brindarles protección integral a los recolectores, en lo concerniente a su alimentación, dotación de equipos de seguridad y atención en salud.

En cuanto al tema de las operaciones especiales, hay que incrementar los operativos exclusivos de recolección de animales muertos, chatarras, cachivaches, etc. En fin que el tema de los residuos sólidos atacado con un programa específico, concreto y enfocado, puede mejorar la calidad de vida del ciudadano, asear la ciudad y sus espacios públicos, hacerla más presentable, cambiar su olor, incrementar el turismo, además que también proporcionaría éxitos tempranos, algo que será muy útil como capital político en la etapa de Transición.

Etiquetas: Miguel Méndez Rodulfo