Advierten que existe “riesgo de fractura” entre las naciones que apoyan a Guaidó

Luis Sequera / 26 abr 2019.- Michael Camilleri, autor del estudio realizado por programa Peter D. Bell Ruel of Law del Diálogo Interamericano y abogado internacionalista experto en política latinoamericana, considera que no se puede pretender que la coalición internacional conformada por más de medio centenar de países, sigan apoyando “por mucho tiempo” al presidente interino nombrado por la AN, Juan Guaidó.

De acuerdo al informe, hecho público este jueves en Miami, existe un “riesgo de fractura” entre las naciones que respaldan a Guaidó debido a la discrepancia con respecto a una intervención militar y las sanciones económicas impuestas contra Nicolás Maduro.

Camilleri afirmó que no se debe “presumir” que después de tanto lograr construir la coalición, permanecerá allí, apoyando a Guaidó.

Etiquetas: apoyo internacional | Juan Guaidó | transición democrática