Usuarios desmienten a Metro de Caracas sobre servicio en Parque Carabobo

Oleg Kostko / 12 abr 2019.- Desde la cuenta de Twitter del Metro de Caracas se reportó normalidad en la estación Parque Carabobo, información que dieron en dos ocasiones y que fue negada por los usuarios ya que más temprano se informó de un cortocircuito que afectó la misma.

Así lo informaron voceros del referido servicio de transporte en dos tuits:

“7:54 am Estación Parque Carabobo se encuentra prestando servicio de manera normal con alta afluencia de usuarios, personal operativo trabaja para despejar el andén”.

“8:23 am Estación Parque Carabobo se encuentra prestando servicio de manera normal”, aseguraron en el otro tuit.

Los referidos tuits fueron desmentidos por los usuarios de Twitter quienes criticaron la negativa de informar sobre la falla que afectó a la referida estación.

“fallas en parque Carabobo y metro de Caracas reporta normalidad”, dijo Alfonso Briceño.

“Y por qué entonces en Propatria dicen que hay un tren con falla en Parque Carabobo y sólo están trabajando de Propatria hasta Agua Salud y se regresan? (…) Yo estoy en Propatria desde las 7:15am y no me he podido montar en un tren”, cuestiono Soly Tineo en dos tuits.

“¿Es en serio? yo vivo ahí y está colapsado por un tren varado por un corto circuito… Informen bien por favor”, replicó Karina Vargas.

“No sé por qué dicen mentiras si el metro prestaba servicio hasta los Dos Caminos y el caos total”, criticó Raylingh González.

“¡Qué alivio! Entonces el cortocircuito fue en otra estación Parque Carabobo, de otro Metro de Caracas, de otra Venezuela en una dimensión alternativa donde los cochinos vuelan, los leones hablan y la culpa es de la vaca.”, respondió con ironía Diego Soto.

“Eso de que está prestando servicio con “normalidad” es completamente falso; la alta afluencia de usuarios se debe a un retraso producto de un tren que presenta fallas en Parque Carabobo. Basta de no informar lo que realmente ocurre dentro del sistema”, exigió Rafael Curvelo.

La redacción de Noticierodigital constató que desde el Twitter oficial del Metro de Caracas tampoco se proporcionó ni se publicó información alguna sobre el cortocircuito, salvo por el grupo de usuarios y trabajadores jubilados del Metro de Caracas “Metro Comunidad” quienes esribieron dos tuits al respecto.

“Muy buenos días! Nos reportan que hay un tren detenido en PCA 2 (Parque Carabobo), por haber presentado fuertes arcos eléctricos y explosiones en las zapatas colectoras de electricidad, lo que provocó la desenergización de la zona”.

“El tren permanece detenido en la estación. Atentos a posible aplicación de VUT (Vía Única Temporal) entre La Hoyada (HOY) y Plaza Venezuela (VEN). El tren perdió varias zapatas y posiblemente deba ser empujado o remolcado. Tomen sus previsiones”.

No sería la primera vez que usuarios desmienten las informaciones publicadas en el Twitter oficial del Metro de Caracas sobre el estado del servicio, una situación similar se vivió el pasado 29 de marzo cuando informaron de normalidad en el servicio tras uno de los apagones que afecto a casi todos los estados del país.

