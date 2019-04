Mauro Zambrano: Sindicatos harán contraloría a la ayuda humanitaria en hospitales

Nayrobis Rodríguez / 29 abr 2019.- El representante del sindicato de trabajadores de hospitales y clínicas en Caracas, Mauro Zambrano, anunció que los gremios laborales del sector salud realizarán contraloría a la distribución de ayuda humanitaria que ingresó al país por parte de la Cruz Roja. Ante denuncias de corrupción en la entrega de los insumos básicos, indicó que estarán alerta.

Ante denuncias sobre la venta de insumos básicos donados al país por entes internacionales, Zambrano indicó que sí ha habido distribución en algunos centros hospitalarios. “Los insumos que llegaron ahorita en los hospitales son los de la ayuda humanitaria y los de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Cruz Roja (…) los trabajadores haremos contraloría, queríamos que la ayuda humanitaria llegara y fu parte de la lucha, hicimos protestas”, dijo.

No obstante, este lunes durante una entrevista en el programa Primera Página, de Globovisión, precisó que algunos centros sanitarios en Caracas solo cuentan con lo donado a través de ayuda humanitaria, porque desde septiembre de 2018 no reciben recursos desde el Ministerio de Salud. Al respecto, indicó que no hay mecanismos “para brindarle atención digna al paciente”.

La falla más grande en los suministro, indicó Zambrano, es relativa a la falta de materiales para limpieza. “Las salas de hospitalización están prácticamente en el suelo, los techos tienen muchas filtraciones, no hay mantenimiento adecuado para que el paciente tenga condiciones sanitarias para ser atendido. Ni siquiera hay insumos de limpieza, ahorita el paciente entra con una enfermedad y sale con otra, porque no hay cloro ni escoba para pasar”, apuntó.

De igual forma, señaló que el abandono a los centros sanitarios y las políticas salariales que asfixian a los trabajadores, forman parte de los reclamos constantes de los sindicatos. En ese sentido, recalcó que el 1° de mayo se sumarán a la marcha convocada por el parlamentario y presidente encargado, Juan Guaidó. “A nosotros, como siempre, no nos queda más que protestar (…) los trabajadores queremos las herramientas necesarias para darle una atención digna al paciente”, dijo.

