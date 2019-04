Martín Vizcarra y otros políticos de la región lamentan la muerte de Alan García

Oleg Kostko / foto: AFP / 17 abr 2019.- Tras conocerse de la muerte de Alan García, ex presidentes y dirigentes políticos, tanto de Perú como de la región expresaron su pena por el hecho en la red social Twitter.

“Consternado por el fallecimiento del ex presidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos”, dijo el presidente encargado de Perú Martín Vizcarra.

“Lamento profundamente la pérdida del presidente Alan García en estas terribles circunstancias. Hago llegar mis condolencias a sus familiares y a sus compañeros apristas”, escribió la vicepresidenta peruana Mercedes Aráoz.

“Keiko Fujimori: Con mucha tristeza recibo la noticia de la trágica partida del expresidente Alan García Pérez. Mis más sentidas condolencias a la familia y a los miembros del Partido Aprista Peruano. Elevo mis oraciones por él y sus seres queridos”, dijo la hija de Alberto Fujimori e dirigente de la agrupación peruana Fuerza Popular Keiko Fujimori.

“Mi familia y yo lamentamos el fallecimiento del expresidente Alan García Pérez. Respetemos el dolor de sus seres queridos”, aseveró el expresidente peruano Ollanta Humala.

“Mis condolencias, en estos momentos de dolor, a los familiares del expresidente Alan García, a sus seres queridos y a los militantes del Partido Aprista Peruano”, lamentó el Presidente del Consejo de Ministros del Perú, Salvador del Solar.

“El ex Presidente Alán García fue un buen amigo de Colombia, las relaciones con su reciente Gobierno fueron excelentes. Solidaridad con los suyos”, dijo el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez.

Por su parte, el exmandatario de Ecuador, Rafael Correa responsabilizó a quienes a su juicio lo persiguieron injustamente. “Si Alan García fue perseguido injustamente, su suicidio es en realidad un asesinato. ¡Ya basta de tanto abuso! Que su sacrificio sirva para entender que la lucha política tiene límites. Que no se puede jugar con honra y libertad de las personas. Un abrazo solidario a su familia”.

“Lamento profundamente la trágica muerte del ex Presidente de Perú Alan García. Me tocó interactuar mucho con él, no sólo cuando ejercimos simultáneamente la presidencia, sino también antes y después. Que Dios acoja su alma. Mis pensamientos y oraciones están con su familia”, declaró el presidente de Chile Sebastian Piñera.

“Conmovidos con la muerte del expresidente de Perú, Alan García. Nos sumamos al dolor de la familia y enviamos nuestras sinceras condolencias. Paz en su tumba”, expresó el presidente de Bolivia Evo Morales.

Etiquetas: Alan García | Martín Vizcarra | Perú