Mario Silva admitió: Es muy difícil demostrar por qué ocurrieron los apagones

ND / 6 abr 2019.- El conductor de La Hojilla Mario Silva admitió este sábado que es muy difícil demostrar la causa de los apagones sufridos en el mes de marzo, agregando que se culpa a la oposición por una declaración de Juan Guaidó.

Así lo dijo durante una entrevista con el sociólogo argentino Marco Teruggi, quien en un momento de la entrevista aseguró que la oposición estaba convencida de que los apagones fueron causados por el gobierno.

“Noooo”, interrumpió Silva.

“Ellos bailaron con dos hipótesis. Al principios ellos se revelan como los autores; no los autores sino que detrás está la autoridad de Estados Unidos (porque) recuerda que en el ataque al sector eléctrico es muy difícil, este, tú demostrar quién fue realmente, pero sabes que vino de allí, ¿me entiendes?, y ellos estaban apoyando esa tesis de que vino de ahí. ¿Qué pasa?”

“Que en el momento en que empiezan a tener rechazo por parte de su misma base social (porque) no se entiende cómo tú puedes atacar a tu propia gente quitándole la luz a todo el mundo, porque como que siguen pensando que hay bombas solo mata chavistas… hubo un rechazo y ellos cambian el discurso.¿Cómo me vas a decir tú que esto es producto de la obsolecencia del sector eléctrico que justo ahora en este momoento se cae cinco o seis veces la energía eléctrica. Demasiada casualidad. Se te puede caer una vez, pero no siete, 10 veces”.

También el sociólogo admitió la dificultad de identificar “causas tangibles” de los apagones. “Hay un sector que hay que convencer porque, en un cuadro complejo, las pruebas tangibles son difíciles de demostrar…”, pero Silva lo interrumpió: “Claro Marco, osea, te lo pongo de esta manera: Si se te va la luz y tú estás apoyando eso y te anuncian que ellos forman parte de eso, que la oscuridad no saldrá hasta que se vaya la usurpación, camarada, cuando a usted se le pudre la comida, usted comienza a voltear para quién hizo eso”.

El sociólogo, quien parece conocer Venezuela, agregó por otro lado que él no veía que aquí las cosas estuvieran a punto de reventar.

“Vos tenés una dificultad material, tenés un malestar… por la hiperinflación inducida pero real; por problemas de servicios, la derecha sobre ese cuadro trabaja un escenario de colapso de servicio eléctrico que te genera un problema de agua, que genera un cuadro crítico durante varios días y eso tiene que traducirse en que los sectores populares se vuelquen hacia el Palacio de Miraflores exigiendo la renuncia. Yo tego la hipótesis, y corregime si no es así, en estas protestas si el gobierno da la respuesta concreta al pedido concreto, la protesta se retira. O sea, si la gente pide agua y se le da el agua, la protesta baja. No es que la gente dice, bueno, está bien, me diste el agua pero yo quiero más que el agua. ¿Qué pasó en Francia? Macron aumenta la gasolina, protesta la sociedad, él da marcha atrás con la medida pero ya es demasiado tarde… ese punto de quiebre del dique, acá yo no lo veo cerca… entonces uno no siente una olla de presión a punto de estallar en Venezuela”.

Más en minutos…

vaya al foro

Etiquetas: apagones | Mario Silva