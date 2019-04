Notre Dame en París y Al-Aqsa en Jerusalén se incendiaron a la vez

Mientras se incendiaba en Paris la histórica Catedral de Nuestra Señora (Notre Dame), famosa por ser además de un sitio histórico de más de 800 años; en Jerusalén se incendiaba, parcialmente, también, la mezquita Al-Aqsa, La edificación de Nuestra Señora de París comenzó en el año 1163 y, para 1260, ya estaba completada en su mayor parte, aunque se terminó en el año 1345, es decir, verdaderamente cuenta con 674 años de antigüedad. La Catedral se construyó a nombre de María madre de Jesús y pasó, obviamente, por diversas situaciones históricas, siendo la más peligrosa el retiro de las tropas nazis en 1944 que tenían órdenes de Hitler de saquearla, destruirla y de destruir la Torre Eiffel, los mayores símbolos de Francia. El General alemán Von Choltitz narra que recibió una orden directa de Hitler: “París no debe caer en manos del enemigo, salvo siendo un montón de escombros”.

El general dispuso que las principales edificaciones parisinas, partiendo por Notre Dame y la Torre Eiffel, fueran rodeadas de explosivos, junto a los puentes más bellos que atraviesan el Sena. Sin embargo, a última hora se arrepintió de hacer tamaño salvajismo y los monumentos se salvaron.

La majestuosa Mezquita Al-Aqsa Mosque ubicada en la Ciudad Vieja de Jerusalén, es el sitio más sagrado en el Islam. La mezquita se construyó en la cima del Monte del Templo, conocido como Haram esh-Sharif en el Islam. Los musulmanes creen que Mahoma fue transportado de la Mezquita Sagrada en La Meca a Al-Aqsa durante el viaje nocturno. La tradición islámica sostiene que Mahoma dirigió las oraciones hacia este sitio hasta el 17° mes después de su migración de La Meca a Medina, cuando Alá le ordenó que girara hacia la Kaaba en La Meca.

Los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la Cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios, acompañado por el ángel Gabriel. En honor a dicho episodio de la vida de Mahoma, el noveno califa, Abd al-Malik, construyó el edificio entre los años 687 y 691 es decir tendría unos 1332 años, lo cual la hace 658 años más antigua que Nuestra Señora de París, por lo tanto es una edificación con un significado histórico muy grande.

Los pueblos de occidente, con excepción de Turquía que tiene mayoría de habitantes musulmanes, no están muy felices por la falta de información de la media en países de Europa y América respecto a lo sucedido en la importante mezquita de Al-Aqsa. La media no ha tomado en cuenta de que al menos 1.600 millones de personas profesan la fe de Mahoma. Si bien es cierto de que el cristianismo es profesado por 2.100 millones de seres y el hinduismo cuenta con unos 1.000 millones de fieles, podríamos decir que el cristianismo no es mayoritario.

El hecho de que la media occidental y cristiana ignore lo sucedido en la mayor y principal mezquita musulmana también incendiada, aunque no totalmente como la catedral de Nuestra Señora de París, en nada beneficia, por ejemplo los acuerdos entre el Papa Francisco y su majestad Mohamed VI de Marruecos que se dieron un abrazo fraternal reconociendo la importancia de las religiones monoteístas que tenía la obligación, entre otras cosas, de pacificar al mundo. Francisco y el monarca marroquí defendieron el carácter “multi-religioso” de la ciudad santa (Jerusalén) donde el judaísmo, el cristiano y el Islam conviven pacíficamente, y reivindicaron el derecho de los fieles a ejercitar su propio culto. SM Mohamed VI ha decidido asignar una subvención financiera como contribución de Marruecos a la restauración y el acondicionamiento de algunos espacios en el interior de la mezquita santa de Al Aqsa y sus alrededores. En este sentido, se enviarán arquitectos y artesanos marroquíes para preservar la autenticidad arquitectónica secular de la mezquita Al Aqsa.

Por otro lado, en Francia, aparentemente tampoco faltará el dinero para reconstruir Nuestra Señora; ya se han ofrecido 800 millones de euros y el presidente Macron dice que no demorarán más de cinco años en la reconstrucción de la Catedral. Pero, como en el sistema francés nada es gratis, con los fondos, fluyen también las polémicas en torno a cuán genuinamente desinteresado es ese mecenazgo en un país que ofrece fuertes beneficios fiscales a los que dan dinero a la cultura, un nuevo frente que el Gobierno tratará de rebatir con una ley para “enmarcar” las donaciones y garantizar su “transparencia”, dijo el primer ministro, Édouard Philippe. Esperemos que esto sea así.

Según el Centro de Estudios PEWi el Islam, la religión de más rápido crecimiento, pasará de 1.600 millones (en 2019) a 2.760 millones en el 2050. Para ese momento, los musulmanes representarán casi un tercio de la población total mundial proyectada de aproximadamente 9.000 millones de personas.

Considerando todo lo anterior es necesario tomar en cuenta que el occidente y sus jerarcas deben propiciar el entendimiento entre las religiones tal como lo plantearan Francisco y Mohamed VI.

Ph.D. Director de la Corporación Olof Palme-Chile

e-mail: [email protected]

