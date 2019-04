Marialbert Barrios: Apertura de canal humanitario es un logro de la oposición

Eili Córdova / 11 abr 2019.- La diputada de la Asamblea Nacional Marialbert Barrios habló este jueves sobre la cantidad de ciudadanos que participaron en las movilizaciones de la Operación Libertad.

“Es la demostración de millones de venezolanos que quieren salir de esta crisis” y expresó que es un logro la apertura del canal humanitario “El régimen de Nicolás Maduro se encargó de negar constantemente que aquí existía una emergencia humanitaria, hoy tiene que reconocer que existe una emergencia humanitaria y reconocer la apertura de este canal humanitario, acompañado de la Cruz Rojas y de las Naciones Unidas”.

“Consiste en sobrepasar las barreras que se nos presentaron, aquel 7 y 8 de marzo con el asunto del apagón, la gente no estaba comunicada, la gente no tenía cómo movilizarse ese viernes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, a una convocatoria que había hecho Juan Guaidó, de esta manera logramos una participación contundente de mujeres y de ciudadanos”, comunicó en una entrevista transmitida por Vivo Play.

“De una forma u otra hay un régimen de facto controlando las herramientas y los servicios que deberían estar a orden de la nación. Nosotros como venezolanos, con esta gran voluntad y esta gran mayoría que quiere un cambio, tenemos que darle contenido a esto. Eso nos ha llevado a visualizar ayer las protestas en Caricuao, las protestas de la Cota 905, en Fuerzas Armadas, San Martín y ¿qué garantiza eso? Precisamente el despliegue que bien sabe cada líder potencial, de las calles, de las esquinas, de las escaleras para poder movilizar a todos sus vecinos en función de cumplir un ejercicio consagrado en la Constitución”, enfatizó.

Indicó que “para mí el venezolano no se ha acostumbrado, el venezolano sobrevive y esto es un proceso de resiliencia, que nos permitirá ser la sociedad del futuro, la sociedad del mañana”.

Durante la entrevista le preguntaron a Barrios sobre la presión internacional y los logros de la ruta democrática propuesta por Juan Guaidó y respondió “La presión internacional y la presión interna son fundamentales para que nosotros podamos constituir cada etapa de esta ruta. Los tiempos no son los mismos y eso nos genera cierta ansiedad. El resultado que vimos ayer de la OEA, se ha estado gestando desde el 2016, en el primer informe que llevó la junta directiva que presidia Henry Ramos, al seno de la Organización de Estados Americanos, en materia de violación de Derechos Humanos, de Violación a la Carta Democrática. En la gestión de Julio Borges, vimos todo lo que significó la OEA, todo el juego de la relación de los votos, que siempre teníamos un punto de tranca con la participación de los países del Caricom”.

“Cualquier victoria que se recojan de estos organismos, es una victoria contundente y trascendental que ayuda muchísimo a la restitución de la democracia en el país. No tendremos un número de países visibles diciendo “reconocemos a Juan Guaidó como el presidente encargado de la república”, pero sí reconocen que es el líder de la conducción política, que es el presidente de la Asamblea Nacional, el cual es el único órgano legitimo en el país, ¿qué significa? Que hay una base que nos permite a nosotros avanzar y de ahí viene toda esta ofensiva diplomática, no es otra cosa que escuchar a Venezuela en cada rincón del mundo”, agregó.

En referencia a la apertura del canal humanitario en Venezuela, enfatizó “Es un logro del pueblo venezolano que protestó, de las enfermeras que pasaron más de tres meses de protesta, el logro de muchos doctores que tuvieron que resistir el embate de los grupos armados, la ofensiva de la negativa del régimen de atender la demanda de los hospitales”.

“Apoyando a Juan Guaidó la ruta es clara: El cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Cuando Guaidó se refiere a que no queremos diálogo, se refiere a no a los diálogos de Zapatero, no a los diálogos que no trajeron más nada a la población que persecución política, que más crisis (…) Cualquier proceso que venga, va a venir de la palabra y del anuncio de quienes han dirigido la conducción política hasta ahora. Lo ha hecho el presidente encargado Juan Guaidó, los diputados de la AN y la Junta Directiva”, culminó.

