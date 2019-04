María Verdeal (MAS): La salida es electoral

Eili Córdova / 8 abr 2019.- María Verdeal, vicepresidenta del MAS, afirmó este lunes que el gobierno de Nicolás Maduro carece de gobernabilidad y que el país es un caos en todos los sentidos.

“La salida del país es electoral. Es importante llegar a un proceso de negociación, nunca será tarde. Los venezolanos no aceptan la negociación, porque se satanizó, gracias a los acuerdos no logramos y no llegar a ningún entendimiento. Desde el MAS tenemos la visión de que nunca será tarde para la negociación”, especificó en una entrevista para el programa Primera Página transmitido por Globovisión.

En cuanto a la pregunta de cuál es la solución del MAS para salir de la crisis que atraviesa el país respondió: “El gobierno de Nicolás Maduro tiene una prepotencia, desde el MAS hemos pedido la renuncia, que dé un paso al frente. Debe entender que esa soberbia y esa manera de gobernar no está respaldada por el pueblo, según las últimas encuestas tiene un 80 % de rechazo”.

“Para convocar elecciones es importante una renovación del personal del CNE y, por supuesto, que participen los partidos inhabilitados. Es necesario una renovación del CNE. Insisto nunca será tarde para la negociación, en este país seguimos conviviendo masistas, copeyanos, adecos y debe haber espacio para todos”, dijo sobre la posibilidad de que se celebren elecciones presidenciales en el país.

En la entrevista Verdeal anunció los pasos para lograr una salida política, propuesta por el MAS: “El primer paso es la unión de los sectores de la oposición, ser una sola fuerza para confrontar. La unión va más allá de la unidad, de todo ese porcentaje que arrojan las encuestas. Lograr poner una mano en el pecho al régimen: “aquí estamos todos con una sola visión”.

Por otro lado, comentó que “durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez, este convocó a la oposición chilena se reuniera en Venezuela. Ahora como Guaidó tiene un liderazgo, pudiese convocar a todos los sectores de la oposición para lograr un entendimiento y un paso firme”.

Verdeal destacó su partido desconoce la agenda de Asamblea Nacional, “El MAS no tiene ningún parlamentario, por tanto, nunca hemos sido convocado, sin embargo, el partido acompaña a todas las manifestaciones, a nivel de cada región y que se cumplan las leyes y la Constitución”.

En referencia a las sanciones impuestas por Estados Unidos, Verdeal opinó “El tema de las sanciones es como el diálogo, se sataniza. Estamos de acuerdo que, si las sanciones son directas a políticos corruptos y con acusaciones comprobadas, bienvenido sea, en cambio rechazamos aquellas que afectan el desenvolvimiento económico del país”.

“Maduro perdió la gobernabilidad del país y para que se logre esa transición que queremos en Venezuela, es necesario que renuncie”, enfatizó.

vaya al foro

Etiquetas: diálogo en Venezuela | elecciones en Venezuela | María Verdeal | MAS