MAS: Condenamos la “semi-paralización” de las actividades laborales y escolares

Caracas 22/04/19. (PS).- María Verdeal, vicepresidenta nacional del Movimiento al Socialismo, condenó la “semi paralización” en la que Nicolás Maduro mantiene a Venezuela luego del asueto de Semana Santa.



“Las pocas actividades que tiene el país se ven restringidas a un horario comprendido entre 8am y 2pm, por lo que las empresas solo les queda tratar de sobrevivir a todo el panorama económico y social, lo que deriva en una escaza producción de riqueza e impuestos”.

Precisó que la situación se complica aún más en cuanto al horario escolar que se extiende apenas hasta las 12 del mediodía, algo que a su juicio perjudica el futuro del país, cuando la falta de producción y estudios entran en un “círculo vicioso” de actividad limitada. “La producción de productos y servicios así como el desarrollo intelectual de nuestros estudiantes se ven truncados por una pésima gestión de quienes deberían dejar sus cargos cuanto antes”.

“Este régimen que perdió la calle hace tiempo, ahora pretende acostumbrarnos a solo hacer anuncios y dar información parcial a través de las redes sociales, a las que por cierto, buena parte de la población no tiene acceso ante las constantes fallas del servicio de internet en el país”, destacó.

Advirtió que ante la proximidad del inicio del quinto mes de 2019, la incertidumbre en el país es total, producto de una hiperinflación galopante que ha mermado la calidad de vida de los venezolanos, aunado al caos que representa la prestación del servicio eléctrico a nivel nacional y en donde destacan estados como Táchira y Zulia que siguen sin reponerse del gran apagón que sufrió Venezuela durante el pasado mes de marzo y principios de abril.

En este sentido subrayó que Maduro y el Ejecutivo nacional “siguen sin hablarle claro a los venezolanos al no decirnos hasta dónde está afectado el servicio eléctrico, ya que más allá del tema de la corrupción, la falta de inversión y de mantenimiento, solo anuncian un cronograma que denominan sustitución de carga que no es otra cosa que un racionamiento del servicio eléctrico que de paso, no se está cumpliendo”.

Guri en emergencia

María Verdeal recalcó la importancia que tiene para el país la claridad en la información, especialmente con lo relacionado al sistema Guri y su situación actual, al ser prácticamente el único sistema del que depende Venezuela para su electrificación. “Sabemos bien que las termoeléctricas no están funcionando y el Guri está a un cuarto de su capacidad, lo cual podría general el colapso total de este sistema, además de las consecuencias a una población cansada de malos tratos y malos servicios”, concluyó.

Juan José Ojeda Díaz / Prensa de Solidaridad

@juanjoseojeda.

Lea más:Embajadores de Guaidó se reunirán el 27 de abril en Colombia

vaya al foro

Etiquetas: apagones | María Verdeal | MAS