María Corina Machado: El 187 es la mejor protección para Guaidó

Elías Rivas / foto: @SoyVenezuela / 3 abr 2019.- La coordinadora nacional de Vente Venezuela María Corina Machado reiteró este miércoles la importancia –a su juicio- de activar el artículo 187 numeral 11 de la constitución que aprueba la intervención extranjera para resolver el problema político por el que atraviesa el país.

“Nicolás Maduro y su régimen le ha declarado la guerra a todos los venezolanos y efectivamente esto es un conflicto trasnacional de orden criminal y lo que está ocurriendo en las últimas horas no puede generar duda de lo que el régimen está dispuesto a hacer. No puede haber distracciones, es gravísimo lo que estamos viendo (…) Es un régimen que ha apelado en el plano geopolítico a fuerzas militares extranjeras como los rusos y cubanos cuya presencia es inaceptable. En la guerra si no se avanza se retrocede y estamos aquí ejerciendo el derecho y el deber de convocar, de avanzar en la ruta, en el coraje, como lo hicimos con el 233 ahora se eleva a la activación del 187. Por lo tanto, su activación es la respuesta inequívoca de la Asamblea Nacional al ilegítimo acto que la Asamblea Nacional Constituyente cubana perpetró ayer. El artículo 187 es la mejor protección al presidente de la República, Juan Guaidó.

Machado destacó que hace un mes la activación de este artículo podría estar en duda, sin embargo, ante los apagones que se han registrado en las últimas semanas y el ataque de colectivos a ciudadanos que protestan por servicios básicos, considera que es urgente su activación.

“¿Qué más vamos a esperar? Qué el régimen meta preso a Guaidó o que millones de venezolanos terminen de huir. ¿Cuántos muertos más? Aquí hay solo una opción y asumir que en esta guerra hay que avanzar, necesitamos la fuerza extranjera del bien que nos acompaña para lograr nuestro propósito”, sentenció.

Explicó que la activación del artículo 187 en Venezuela representa “el soporte constitucional, la presión internacional, la señal inequívoca de que esto no tiene vuelta atrás y la inyección de fuerza al país que lo ha dado todo”.

“Pedir ayuda a fuerzas democráticas no es una señal de debilidad, es un ejercicio responsable. Nunca hemos dudado de quien es la iniciativa, y es nuestra. Pero no podemos esperar encajar en los tiempos de otros actores, los muertos son nuestro (…) Exigimos al mundo que actúe ya”, concluyó.

vaya al foro

Etiquetas: artículo 187 | Juan Guaidó | María Corina Machado