María Carolina Uzcátegui: Los comerciantes están caminando en una cuerda floja

Eili Córdova/ Foto: Unión Radio/ 25 abr 2019.- La presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcátegui, declaró que el bolívar es una moneda que no “inspira confianza” para ejecutar transacciones comerciales y que existe una gran incertidumbre en el país por el posible aumento salarial del próximo 1 de mayo.

“Tenemos un gran enigma frente a nosotros. Nadie sabe de cuánto será el aumento salarial que se anunciará en los próximos días. No se sabe en cuánto estará la tasa de cambio la semana siguiente, puesto que hemos tenido en este último mes dos devaluaciones en la tasa oficial. Cuando el comerciante se enfrenta con esta verdad surgen interrogantes: ¿Debo o no debo comprar plantas eléctricas? ¿Debo comprar cisternas? Entonces, cuando ninguna de estas preguntas tiene respuesta, vine una siguiente pregunta: ¿En cuánto debo vender todo lo que está aquí? No se trata de una planificación de un año o seis meses, es de semanas. Todo está cambiando rápidamente, esa es la verdad”, sentenció en el programa Sin Duda de Unión Radio.

“¿Cuánto vamos a tener la tasa de cambio? ¿En cuánto debo vender la mercancía que tengo aquí para seguir abierto la semana que viene? (…) Yo tengo otra realidad económica el otro jueves, porque voy a tener un aumento salarial, pero ¿sabemos de cuánto es ese aumento salarial? No lo sabemos. Tantas incertidumbres nos llevan a una situación complicada para el comercio y para los empresarios en general”, reiteró Uzcátegui.

La presidenta de Consecomercio denunció que las autoridades deben sincerar los horarios de distribución de carga en todo el país. “Caracas tiene una realidad, pero el interior tiene otra muy diferente, hay estados del país que tienen hasta doce horas de suspensión de electricidad como es el caso del Táchira. En el Zulia regresó la luz, luego de más de 48 horas sin electricidad y ante esta realidad los comerciantes no saben a qué atenerse. ¿A qué hora puedo convocar a mis trabajadores? ¿Puedo completar una jornada? En Gaceta Oficial tenemos un horario que se debería cumplir durante 30 días, pero luego el ministro sale y dice que solo será por los próximos tres días. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la regla a la cual me debo atener?”

“Todos los comerciantes están caminando en una cuerda floja con esta situación (…) La verdad no hay ninguna comunicación con los sectores oficiales, en reiteradas ocasiones hemos enviado correspondencia al Ministro de Comercio a las diferentes autoridades y nunca hemos recibido respuestas. Hoy la Cámara de comercio de Valencia acaba de emitir una carta, porque tenemos la preocupación de una resolución que existe. El Seniat espera que los comerciantes adquieran máquinas registradoras con conexión a Internet y otras especificaciones especiales, lo cierto es que las pocas maquinas fiscales (con esas características) que están en el mercado tienen costos muy elevados. De acuerdo al anuncio, la fecha tope para comprarlas es en julio, estamos pidiéndole al Seniat que por favor derogue esa resolución hasta que se solucione el problema eléctrico”, manifestó.

El bolívar

Uzcátegui también opinó sobre las transacciones en otra moneda que se están realizando en la actualidad. “Se transa en otra moneda porque nuestra moneda no inspira confianza. Yo sabiendo que una cosa me cuesta en bolívares esto y en otra moneda me cuesta tanto y que el precio varía de una manera impresionante, prefiero comprarlo en la otra moneda, porque es un valor referencial más estable. Muchos comerciantes se mudan a esa modalidad (cobrar en moneda extranjera), porque nuestra moneda no brinda confianza. Puede haber comerciantes especuladores y durante se evidenció más, porque durante los apagones hubo comercios que vendieron una bolsa de hielo en 10 $, ¿a quién beneficia eso? Venezuela está en otra dimensión, en la cual reina la anarquía”, puntualizó.

Lea más: Fedecámaras Zulia: Apagones causan perdidas de $ 30 millones diarios en el estado

vaya al foro

Etiquetas: Bolívar | comerciantes | María Carolina Uzcátegui | Unión Radio