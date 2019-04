Yo no me voy de asueto

Yo no me voy de asueto, porque un país se construye con trabajo y no con días libres. Así de sencillo.

Yo no me voy de asueto, porque debemos estar conscientes del hecho que un país es más rico o más pobre de acuerdo a la capacidad de trabajo de su gente y no de los recursos naturales que posea. Más trabajo es sinónimo de progreso, ¿está claro de esta forma?

Yo no me voy de asueto, porque para mí ese decreto emanado de Nicolás Maduro no tiene validez, debido a que es emitido por un usurpador que ha destruido al país y evitado su desarrollo

Yo no me voy de asueto, porque no me quedaré de brazos cruzados mientras que lo poco que aún queda en pie en el país se viene abajo. Me niego a sumarme a una comparsa que solo busca distraer a los ciudadanos, ante la gravísima crisis que padecemos.

Quienes ocupan el poder político en Venezuela tomaron la decisión de decretar tres días libres, extendiendo el asueto de Semana Santa, que tradicionalmente solo aplica para el Jueves y Viernes Santos, a todos los días de la Semana Mayor, para tratar de embriagar de apatía a la sociedad, para impedir que los ciudadanos nos mantengamos movilizados en las calles.

Ahora, le pregunto a usted que me lee: ¿Con asuetos lograremos reconstruir la economía? ¿Así podrán los comerciantes salir del atolladero económico que vivimos? ¿De esta manera los empresarios mejorarán su productividad? ¿Usted cree que paralizando la nación cada mes podemos mejorar en medio de la crisis humanitaria que padecemos los venezolanos? Obviamente, la respuesta es un total y rotundo: ¡No!

El futuro es de aquellos que trabajen para ello, el porvenir es de aquellos que luchan por conquistarlo.

La nación no florecerá con días libres, ni tampoco se solucionará la problemática existente con relación a los servicios públicos, como trataron de argumentar aquellos que persisten en el poder.

Bajando los breakers de las compañías y de las instituciones públicas no solventarán la crisis eléctrica, sino que con toda seguridad la empeorará. La grave situación de los apagones solo se solventará a través del trabajo de personas capacitadas y de una adecuada inversión, que hace muchísima falta no sólo en el área eléctrica sino en todos los aspectos del quehacer público del Estado.

En vez de decretar días libres, debería trabajar en solucionar los problemas de agua, luz, servicios de transporte públicos, seguridad y generar más empleo para que la economía pueda levantarse del letargo en la cual la han sumergido.

P.D: Además, envían a los venezolanos de asueto para qué. ¿Para padecer de calor por los apagones? ¿O para aguantar picadas de plaga? ¿Envían a los venezolanos de asueto para cargar tobos de agua por la falta del preciado líquido? ¿O para no hacer nada en sus hogares, porque como está la inflación son muy pocos los trabajadores que pueden planear algo en estos días libres?

Para despedirme, hago un llamado a la reflexión y a la oración durante esta Semana Santa; es crucial hacer más fuerte nuestra oración y nuestra fe, transformándolas en fuerza y en la firme convicción que juntos, y desde el amor a nuestro país, podremos lograr la resurrección de Venezuela.

@malemalaver

Etiquetas: María Alejandra Malaver