Marco Rubio, a los venezolanos: No permitan que este momento se escabulla

ND / 30 abr 2019 .- El senador estadounidense Marco Rubio expresó su respaldo este martes a Juan Guaidó, tras conocerse que un movimiento de unidades militares en La Carlota se unieran a la “fase final de la Operación Libertad.

“Pueblo de Venezuela, su destino ahora está en sus manos. Ha llegado el momento de recuperar su patria y su libertad” publicó Rubio en su cuenta en Twitter.

En este sentido, indicó que: “Este es el momento de que todos los militares de Venezuela cumplan con su juramento a la constitución y defiendan al presidente interino Juan Guaidó en su lucha por restablecer la democracia. Ustedes pueden escribir la historia en las horas y los días que están por venir”.

“Después de años de sufrimiento la libertad le espera a la gente de #Venezuela. No dejen que les quiten esta oportunidad. Ahora es el momento de tomar las calles en apoyo de su legítimo gobierno constitucional. No permitan que este momento se les escabulla. Puede que no vuelva” apuntó.

