Adriana Gutiérrez / 11 abr 2019 .- El senador estadounidense Marco Rubio reiteró este jueves, que aunque se ha considerado la restauración pacífica de la democracia de Venezuela, no descarta la posibilidad de una actuación militar por parte de EEUU.



“El resultado ideal en Venezuela es la restauración pacífica de la democracia y el orden constitucional, pero Estados Unidos no puede ignorar la creciente presencia de los militares rusos, los vuelos diarios desde Irán y los grupos violentos denominados colectivos que la Fuerza Armada Nacional se niega a controlar” expresó Rubio en su cuenta en Twitter.

El político se refirió a esto, luego que el senador estadounidense Rick Scott aseguró que la administración del Donald Trump “necesitan considerar el uso de activos militares para llevar ayuda a los millones de venezolanos hambrientos y enfermos”.

En la publicación añadió que “Se está volviendo claro que tendremos que considerar el uso de activos militares estadounidenses para entregar ayuda. Maduro y sus matones no nos han dejado otra opción”.

Lea más:Faller: Crisis venezolana será como la de Siria si Maduro llega a fin de año

Ideal outcome in #Venezuela is peaceful restoration of democracy & constitutional order

But the U.S. can’t ignore the growing presence of #Russia military,the daily flights from #Iran & the violent ‘colectivo’ gangs the #FANB refuses to confronthttps://t.co/aCeTaAvDqN

— Marco Rubio (@marcorubio) April 11, 2019