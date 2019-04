Maracay tuvo 12 horas continuas de electricidad por primera vez desde el lunes pasado

Luis Sequera / 4 abr 2019.- Habitantes de Maracay reportaron este jueves a través de Twitter servicio eléctrico continuo, sin interrupción, durante doce horas a partir de las cuatro de la mañana, lo que significa la primera vez que poseen electricidad por tantas horas seguidas desde el lunes pasado.

“Barrio Sucre, Las Delicias, Maracay, estado Aragua sin luz. Durmamos 12 horas con luz porque estaba el m*** ****o aquí. A las 4pm nos la quitaron”, comunicó la usuaria Carolina Leidenz.

De acuerdo a varios tuiteros Nicolás Maduro visitó Maracay este jueves, razón por la que intuyeron la continuidad del servicio sin interrupción por ese tiempo, aunque aún no se ha confirmado este hecho.

“Sin energía eléctrica desde las 3 pm en la barraca, Maracay, hasta cuando con este juego… Hay zonas que nunca falta la luz”, dijo el usuario identificado como @FortiLunaAmore.

“Maduro vino a Maracay al teatro de la ópera y EEUU no le saboteo su show con la energía eléctrica fueron tan nobles que esperaron a que él se fuera del estado para dejarnos sin luz”, afirmó otro usuario de la red social.

12:58 pm: “Maracay con luz desde las tres de la mañana y aun no se ha ido. Resulta que me entero que el dictador supuestamente está acá. Imagino que al irse la apagarán otra vez. Por favor, no sigamos con la farsa de que los apagones se deben al deterioro del servicio”, denunció el internauta Fran Egui.

A las 3:37 pm, el gobernador chavista Rodolfo Torres publicó en su cuenta de Twitter un video donde aparece junto a trabajadores de Pdvsa en el complejo termoeléctrico José Félix Ribas, luego de inspeccionar la operatividad de esta planta.

“Aquí estamos aportando desde la termoeléctrica a través de la turbina número uno 140 MWh al sistema eléctrico nacional”, señaló Torres.

#04Abr Desde el complejo termoeléctrico José Félix Ribas y junto a los trabajadores de nuestra ⁦@PDVSA⁩ nos encontramos inspeccionando la operatividad de esta planta que suma energía al SEN #CuadrillasEnDefensaDeLaPaz pic.twitter.com/C8DYB8yyEO — Rodolfo Marco Torres (@RMarcoTorres) 4 de abril de 2019

Maracay con luz desde las tres de la mañana y aun no se ha ido. Resulta que me entero que el dictador supuestamente está acá. Imagino que al irse la apagarán otra vez. Por favor, no sigamos con la farsa de que los apagones se deben al deterioro del servicio. — Fran Egui (@Fran_Egui) 4 de abril de 2019

Con razon Maracay y Palo Negro tienen luz si la princesa Maduro esta aqui ? Ya les pusieron agua desde ayer a las personas que estaban en plena carretera de los Aviadores agarrando agua de las tomas en toda clase de pote que exista. — ?Shauny (@AlgoBohemia) 4 de abril de 2019

Barrio sucre las delicias Maracay edo aragua sin luz! Durmamos 12h con luz xq estaba el mal nacido aquí. A las 4pm nos la quitaron . — Carolina Leidenz (@CaLeSa3) 4 de abril de 2019

vaya al foro

Etiquetas: Corpoelec | crisis energetica | Maracay | servicio eléctrico