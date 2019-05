Maduro: Hoy nos ha tocado la prueba más sangrienta

Elías Rivas / 30 abr 2019.- Nicolás Maduro finalmente apareció la noche de este martes luego que Juan Guaidó y Lepoldo López activaran esta madrugada la fase final de la llamada Operación Libertad, como parte de la estrategia de la Asamblea Nacional para el “cese de la usurpación”.

“Hoy ha sido un día intenso, de acontecimientos, de emociones y de reflexiones (…) Hemos venido enfrentado diversas modalidades de agresión, golpes de estado, como nunca antes visto (…) Hoy nos ha tocado nuevamente, como decía el año pasado, varias pruebas. Quizás la más sangrienta dirigida desde Bogotá, por factores de oposición, Julio Borges; como hizo el 4 de agosto en el atentado con bombas. Una prueba compleja que pudo haber implicado una masacre de cientos de profesionales militares, de todo el Estado Mayor, el asesinato del presidente para llevar al país a un caos, como es el plan de la administración Trump”.

El mandatario insistió que hoy martes se vio una Venezuela “en paz”, a pesar del supuesto golpe de Estado registrado en el distribuidor Altamira, zona que, según Maduro, ha servido de escenario para los actos de la oposición en los últimos 17 años.

“A todos nuestros compatriotas, amigos, comunidad internacional que ha estado hoy pendiente de los sucesos, para enterarse qué pasaba en Venezuela, pudieron ver una Venezuela en paz, atenta, preocupada, por disturbios en un punto de la ciudad capital; una autopista principal del este de Caracas (…) Hemos sido víctima de agresión, como lo fuimos el año pasado por el empeño obsesivo, nefasto, de un grupo de la ultraderecha venezolana, dirigida por la oligarquía colombiana, en su obsesión de derrocar el gobierno constitucional e imponer un gobierno ilegítimo, y ponerle la mano al poder político en Venezuela. Por eso quiero agradecer la actitud firme, leal valiente que ha conducido la derrota del pequeño grupo que quiso llenar de violencia a Venezuela”, expresó Maduro, aprovechando el momento de agradecimientos para anunciar que el general González López retoma el cargo como director del Sebin. “Siempre en combate, siempre activo”, precisó.

Acto seguido Nicolás Maduro procedió a dar su versión de los hechos acontecidos desde la madrugada de este martes.

“Hoy hemos enfrentado una circunstancia. Desde temprano fue avisado, entre las cuatro, cuatro y media, que había un grupo de gente armada, uniformada, no sabíamos quiénes eran, que se habían ido a la autopista del Este, a la altura del Distribuidor Altamira, ese distribuidor queda al lado de la base aérea militar de La Carlota, que tiene un estacionamiento y servicio de aviones militares, del Estado y helicópteros. Ahí mismo corrió la noticia que estaba tomada. Nunca jamás estuvo tomada, como todas las bases militares, estuvieron en alerta total, leales a la revolución”.

Continuó: “Entre las 5 am, 6 am y 7 am fuimos conociendo el rostro de los presentes. Trancaron la autopista con 8 tanquetas. Se habían llevado ocho tanquetas que trancaban el paso de la autopista. Deben saber las personas que me escuchan que esa es una zona epicentro de marchas, eventos políticos, de todo lo que la derecha ha hecho en el país….Ya a la 5:30 am se vieron videos con imágenes de un penado de la justicia venezolana, de un fascista que ha estado en todos los golpes de Estado, ustedes saben quién es, Leopoldo López, quien había violado su casa por cárcel y dirigía personalmente la operación de este grupo armado”.

“Luego llegó el diputado Juan Guaidó, el autoproclamado, auspiciando un asalto militar, haciendo llamado a que miles de personas se movilizaran en el golpe de Estado”.

Maduro aseguró que en todo ese momento se mantuvo “evaluando” qué buscaba Guaidó y López con esta movilización.

“¿Qué buscaban? ¿Un enfrentamiento militar? ¿Un desastre? Una tragedia con 50 o 100 muertos. A quién beneficia esto, quién se frota las manos con este tipo de situaciones, sin lugar a duda, los que estuvieron allí presentes, diputados y factores de la extrema derecha de Voluntad Popular , y eso no puede quedar impune”.

En tal sentido, comentó que Tarek William Saab, quien cumple funciones en el Ministerio Público designado por la ANC, designó tres fiscales nacionales que, aparentemente, están interrogando a los implicados.

“Ordené máxima prudencia y precaución”, subrayó Maduro.

Resumió que 80 % de los uniformados que acompañaron a Guaidó y López fue bajo “engaño” y que al enterarse de las intenciones, recularon en las acciones.

“La gran mayoría, 80 por ciento de los profesionales militares y policiales fueron convocados a las 3 de la mañana bajo engaño, para una operación en la cárcel de Tocorón. Cuando vieron la presencia de Leopoldo López y de Guaidó dijeron: ‘¿Qué es esto?’, no había quién diera orden, comando central. Los primeros que se retiraron fueron los comandos del Sebin”, contó.

“Y los otros que fueron retirándose paulatinamente fueron los de la GNB y las 8 tanquetas que habían sido movilizadas, todas prendidas por sargentos y llevadas a sus lugares de origen, cuando se dieron cuenta que era un intento de un golpe de Estado”.

Recalcó que un grupo de 20 militares aproximadamente se quedaron en el lugar de los hechos y que para el momento ya los tienen identificados.

Para Maduro, “asumieron el camino de la traición, de la pérdida de sus carreras y entregar su alma a la ultraderecha golpista. Ya verán el destino que tienen los traidores al juramento a la causa, al legado”, advirtió.

Maduro alertó a próximos engaños por parte de quienes dirigen la operación, por lo que pidió “máxima lealtad”, tanto a la Fuerza Armada como a la unión cívico-militar.

“Hay quienes quieren una confrontación armada desde el exterior para justificar una intervención en el país, no se lo hemos permitido y bajo ninguna circunstancia se lo vamos a permitir”, concluyó.

