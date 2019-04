¿Cuál ruta electoral?

Ciertamente una cosa es elecciones después del Cese de la Usurpación y otra muy diferente es con el régimen mandando muerto de la risa. ¿Cuál es la ruta electoral que le está planteando Guaidó a Venezuela? ¿La que viene después que los delincuentes se vayan u otra donde ellos participan? ¡Sean claros! ¡Háblenle con la verdad al pueblo de Venezuela!

De verdad que quisiera esa aclaratoria porque en ese lenguaje ambiguo con el que está trabajando esta oposición que fabricó el famoso Estatuto de la Transición en la Asamblea Nacional, de acuerdo a su Artículo 2, el mantra sigue vigente. Y sigue también vigente para toda la plana mayor del poder en los Estados Unidos que parecen ser los únicos que tienen claro que hay que estrangularle la yugular al régimen para que las ratas terminen de saltar del barco.

Porque de repente se notan mensajes en el comportamiento opositor que revelan un cambio en la estrategia original. Un Guaidó transformado en candidato presidencial en campaña por todo el país y por otro, el segundo Vicepresidente de la Asamblea Nacional trabajando a todo vapor para darle un cronograma electoral a Venezuela. Aun cuando el diputado Stalin González reafirme el compromiso hacia el mantra de tres pasos, como lo evidencia el siguiente mensaje en su cuenta de Twitter, los mensajes que le siguen requieren que primero Maduro efectivamente se haya ido de Miraflores:

“Hemos planteado una ruta desde la @asambleave: Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, nuestro trabajo es seguir luchando para lograrlo. No vamos a permitir que el usurpador siga sumergiéndonos en la crisis” (ver Twitter de @stalin_gonzalez)

El anterior mensaje es inobjetable. Ese efectivamente fue el trato con los venezolanos. Pero no se puede hacer una tortilla sin romper los huevos, como pretende a seguidas decirnos contradictoriamente el diputado González:

“Hoy tenemos un compromiso con Venezuela, debemos mejorar el registro de venezolanos en el exterior. Para eso es importante la designación de autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y organizar a las comunidades en el extranjero para la actualización del registro” (ver Twitter de @stalin_gonzalez)

No es suficiente tener nuevas autoridades en el CNE y organizar las comunidades en el extranjero para la actualización del registro de venezolanos en el exterior sin antes haberle puesto la mano al registro de venezolanos cedulados en manos del Saime (Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz), el Registro Electoral en manos del CNE del régimen y lo más importante, haber tomado posesión de todo el servicio consular venezolano en el mundo para darle paso a esa actualización de venezolanos fuera del país. En otras palabras no se puede hacer eso que dice el diputado González sin antes haber tomado posesión del gobierno del país.

Los venezolanos no somos estúpidos, y por eso tenemos la percepción de que la oposición oficial está cocinando una elección con el régimen. Y el siguiente mensaje confirma esas sospechas:

“Queremos una elección donde todos podamos participar sin coacción, donde todos tengamos derecho al voto. Para nosotros es importante que esta crisis se solucione a través de la realización de un proceso electoral, democrático, justo y transparente” (ver Twitter de @stalin_gonzalez).

¿Cómo es eso que la crisis se solucionará “a través de la realización de un proceso electoral”? La crisis se solucionará cuando Maduro cese de usurpar el poder y salga de Miraflores. Y una vez fuera, un gobierno legítimo de transición comience a solucionar la grave crisis que confrontamos los venezolanos y que organice todo eso que menciona el diputado Stalin González en esos mensajes. Pero lo más grave viene a posteriori, a mi modo de ver sin haberse percatado de eso el mismo diputado González:

“En Venezuela tener una elección libre no es nada más convocarla, tiene que ver con un cambio del CNE y reforma puntuales de las leyes electorales” (ver Twitter de @stalin_gonzalez)

A este mensaje respondí desde mi cuenta de Twitter al diputado González de la siguiente manera: No Stalin, no es solo el “cambio del CNE” o “reformas puntuales de las leyes electorales”. Es el cumplimiento cabal de la sentencia de la Sala Electoral del TSJ legitimo del 13 de junio de 2018 que ustedes en la AN deliberadamente han decidido ignorar.

¿Y por qué afirmé esto? Porque al parecer los diputados de la Asamblea Nacional no acaban de entender que el sistema electoral venezolano no aguanta una elección más. Que está demostradamente podrido y que a los venezolanos nos hace un daño institucional de proporciones gigantescas continuar con ese sistema de elegir funcionarios para ocupar los cargos de elección popular.

¿Cómo le hacemos entender a Stalin González y al resto de los diputados de la Asamblea Nacional que no se puede seguir utilizando el sistema automatizado del CNE del regimen para contar los votos de los venezolanos? Que no es suficiente cambiar los rectores y actualizar el Registro Electoral. ¡Que hay que hacer una reingeniería completa del sistema electoral antes de hacer otra elección en Venezuela! El solo leer la Sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo del 13 de Junio de 2018 da cuenta de la gravedad de la situación del Poder Electoral venezolano al punto que declaró NULO el uso del Sistema de Voto Automatizado para elecciones en Venezuela, que amerita un examen y una reestructuración a fondo del Poder Electoral venezolano.

Sin embargo esa sentencia sigue siendo ignorada por razones de carácter político que mantiene enfrentados a la Directiva de la Asamblea Nacional con los Magistrados que ellos mismos designaron y que se constituyeron en el exterior como TSJ legítimo en el exilio, reconocidos institucionalmente por la OEA y el mundo; y esa posición adoptada nos hace un daño tremendo a los venezolanos, porque si bien los Diputados han decidido ignorar y no reconocer a ese Tribunal Supremo de Justicia, lo que allí ya se ha decidido es vital para el futuro de la República. Y no estamos hablando de la materia exclusivamente electoral, sino que incluye la sentencia condenatoria por corrupción a Nicolás Maduro y la nulidad absoluta de la Asamblea Nacional Constituyente del régimen. Eso no se puede despachar de un plumazo solo porque la Directiva de la Asamblea Nacional no tolere a los Magistrados que ellos mismos designaron.

Ese cronograma del que habla el siguiente mensaje del Diputado González solo puede salir después de que una Comisión de técnicos calificados y especialmente escogidos se metan en ese antro de fabricar votos del régimen, y hagan una evaluación completa de la plataforma técnica, administrativa, legal y procedimental a nivel nacional de esa institución para poder garantizarle a los venezolanos que la siguiente elección se hará de acuerdo a los estándares internacionales. Y eso solo se puede hacer después de que Maduro y sus delincuentes salgan del poder.

“Hemos trabajado una propuesta de cronograma electoral, donde habla de posible elecciones libres entre siete o nueve meses. Un tiempo corto, pero con las garantías para que todo el país pueda participar y tener resultados confiables” (ver Twitter de @stalin_gonzalez).

¿Cómo puede el diputado Stalin González responsablemente ofrecerles un “cronograma electoral” a los venezolanos una elección confiable y sin caer con todos los vicios, trampas y corruptelas del régimen, sin hacer una evaluación de la magnitud de la que estoy refiriendo? Eso sería de exclusiva responsabilidad de un Gobierno de Transición ejerciendo efectivamente el poder. Es por eso que algunos venezolanos que nos consideramos serios creemos que lo que están haciendo es una mamarrachada para repetir otra elección con el régimen. Si esto no es así es hora que el Presidente Encargado Juan Guaidó, en nombre de la oposición oficial de la MUD / Frente Amplio, le aclare de una vez por todas a los venezolanos cuál es la ruta electoral que pretenden seguir, porque lo que estamos viendo es más de lo mismo.

