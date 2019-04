Paredón

Consabido, la espuria constituyente discutió o dijo discutir el allanamiento a las inmunidades del presidente Guiadó en fecha reciente, culminando en un eufemismo repleto de cautela. Según la costumbre, sobraron las consignas y escasearon los argumentos.

Una de las oradoras, provocó una inmediata y espontánea reacción de la audiencia que pidió paredón para los dversarios. María León lanzó una pregunta, cuya respuesta recogió – inevitable – Venezolana de Televisión, casi inaudible en otra versión.

Reacción que delata muy bien la íntima convicción de una dictadura: la normalidad de la muerte, poco importa si injusta y prematura, mientras que sea ajena. Además, la discursante tildó de demasiado cruel e insensible quitar el agua, robar los reales para entregarlos a los gringos o condenar a la población a la anemia, pero con una diferencia: es la oposición la culpable, como si ésta hubiese gobernado por todos estos años. Por consiguiente, hecha la más elemental corrección del caso, no otra que ellos y nada más ellos, todavía ejercen la dictadura, la lógica conclusión la lleva a calificarla de cruel, insensible, ladrona y despiadada.

Subconsciente delator aparte, insistió en los llamados tribunales populares, descontenta con los abusos en los que han incurrido no pocos jueces penales, la masiva represión ejercida, las persecuciones que no paran. Además, recordó que había pedido castigo para María Corina Machado dizque por ofender a Chávez Frías, como si no estuviese en constante peligro la vida e integridad personal de la extraordinaria luchadora democrática.

En nada debe sorprendernos lo dicho y ocurrido, porque tampoco a nada distinto aspiraron por siempre e, incluso, de haber triunfado la insurrección armada en los ’60 del ‘XX, era previsible un baño de sangre tal como lo supo el pueblo cubano. Ya con el sol a la espalda, el régimen refresca la idea que un tal Cansino, adscrito a los llamados Círculos Bolivarianos, lanzó en sus orígenes sobre los tribunales populares, por ese afán maníaco-revanchista que tiene inscrito en algo más que el cromosoma político.

Etiquetas: Luis Barragán