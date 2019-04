Saleh: Se cumplen seis meses del horrible asesinato de Albán y de mi destierro

Oscar Morales / 8 abr 2019.- El ex preso político Lorent Saleh relató su excarcelamiento por fuerzas de seguridad del gobierno de Nicolás Maduro hace 6 meses este 8 de abril, como también la muerte del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán.

“8 de octubre del 2018. No podré olvidar ese día. Estaba en mi celda, el rumor se venía colando lentamente por el pasillo del SEBIN a pesar del aislamiento y el castigo. Me llegó por asalto, como un puñal al corazón, y llenó la celda toda de miedo, frío y dolor. Habían asesinado a alguien – otra vez. Saber si era verdad era casi imposible, pero el silencio del silencio me hacía sospechar que sí. Le pregunté a un funcionario si era verdad que había muerto un detenido y bajó la mirada, me estaba confirmando la desgraciada noticia”, relató Saleh.

Unos días después, inesperadamente, entraron a mi celda, y sin opción me sacaron y me montaron en un avión junto al gobierno de España. Me quitaron todos mis documentos de identidad como venezolano y, sin derecho a regresar, me desterraron, me echaron de mi propio país.

Pulse aquí para leer la nota completa de PanAm Post.

Lea más: Beatriz Becerra a Mogherini: Maduro nunca permitirá elecciones de verdad



vaya al foro

Etiquetas: Albán | crisis | Gobierno