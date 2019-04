Acusan a periodistas Lenin Danieri y Madelyn Palmar de “aterrorizar a la población”

Jhoan Meléndez / 29 abr 2019.- El secretario del gobierno de Zulia, Lisandro Cabello, acusó este lunes a los periodistas Lenin Danieri y Madelyn Palmar de manejar un “plan mediático” para “aterrorizar” a la población de esa entidad.

Así lo informó el SNTP en su cuenta Twitter, además de rechazar esta “práctica estigmatizante que menoscaba la seguridad de los comunicadores”.

Cabello entre tanto dijo: “Ella (Madelyn Palmar) fue entrenada en EEUU por la CIA en el tema mediático y ella misma publicó el plan antes de borrarlo pero ya nosotros lo habíamos captado”.

“El plan Zamora está aplicado, yo no sé si ustedes fueron ayer a Jesús de la Misericordia y pudieron ver el excelente plan porque allí habían se esperaban eventos… Porque Guaidó había dicho que la luz no vendría hasta que Maduro fuera, pero la luz está viniendo y Maduro no se va… Estamos en vigilancia constante y al que se coma la flecha le vamos a aplicar la ley. Esas personas enfermas de odio terminan atentando a familiares de ellos mismos porque viven tan conducidos en el odio que se les vuelve frustración porque Omar Prieto y Lisandro Cabello no estaban en ese helicóptero”, aseveró en un audio.

#ALERTASntp | Secretario de gobierno de #Zulia, Lisandro Cabello, acusó este #29Abr a los periodistas Lenin Danieri y Madelyn Palmar de manejar un plan mediático para aterrorizar la población. Rechazamos esta práctica estigmatizante que menoscaba la seguridad de los comunicadores — SNTP (@sntpvenezuela) 29 de abril de 2019

