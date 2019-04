Lilia Camejo: 123 militares reciben tratos inhumanos

Eili Córdova/ 26 abr 2019.- La directora de la ONG Justicia Venezolana, Lilia Camejo, denunció este viernes que 123 militares privados de libertad, han sido objeto de torturas y señalamientos. “En nuestra visita en la OEA se pudo dar a conocer la violación de Derechos Humanos en las cárceles militares del país”, enfatizó.

“Hay sitios de reclusión en donde no se le permite la salida al sol, están restringidas las visitas, no se le permite que los familiares le lleven alimentos. Solicitamos ante la OEA que nos puedan ayudar, que se pueda conseguir colaboradores para traer alimentos, medicinas para estos militares que están privados de libertad. Hay muchos con distintas patologías, cáncer, problemas en la piel y la mayoría está sufriendo de hipertensión. Por la inflación que vivimos a los familiares de los militares se les hace muy difícil adquirir medicinas”, manifestó en Noticias En Vivo de Vivo Play.

Camejo sentenció que el trato que reciben los oficiales tanto de alto rango como los de tropas profesionales es bastante cruel. “Han sufrido torturas, tratos degradantes, no se les está respetando el rango es duro lo que viven. La mayoría de ellos está en un proceso de investigación y la mayoría de los oficiales han sido desincorporados de la Fuerza Armada Nacional, sin que haya una sentencia condenatoria en su contra”.

“Consideramos que esas desincorporaciones son ilegales porque fue hecho mediante un decreto presidencia, lo cual en teoría no debería tener injerencia el poder ejecutivo. La desincorporación de la Fuerza Armada es una pena accesoria, en cuanto haya una sentencia en contra del oficial es un proceso penal, mientras eso no suceda no puede ser atacado ni a nivel profesional ni institucional”, finalizó.

