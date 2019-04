Lester Toledo: “El cierre de la frontera no es por defensa, es un negocio”

Luis Sequera / 15 abr 2019.- El diputado y miembro de la dirección nacional del partido Voluntad Popular, Lester Toledo, acusó al Coordinador Nacional de los Clap, Freddy Bernal, y su grupo de colectivos de extorsionar y cobrar vacunas a venezolanos para poder cruzar a Colombia por las trochas, puesto que la frontera aún permanece cerrada desde el 23 de febrero por órdenes de Nicolás Maduro.

Toledo se trasladó hacia la frontera entre Venezuela y Colombia, al norte del Departamento de Santander, para constatar las condiciones a las que están siendo sometidos miles de venezolanos que salen a diario hacia la frontera, unos como migrantes, otros para buscar comida y medicinas en el vecino país.

“En pesos y en dólares los colectivos de Freddy Bernal están extorsionando criminalmente a los venezolanos, que necesitados de comida o medicinas cruzan hacia Colombia. Un negocio que le reporta a este emisario del usurpador y a sus delincuentes, US$ 3.600.000 por mes, a razón de un promedio de US$ 120.000 por día. Por lo que el cierre de la frontera, ya no se trata de una decisión política, de defensa o de nacionalismo, sino de un negocio sucio y criminal del mismo régimen que juega con la necesidad y la urgencia del pueblo”.

El también coordinador de la Coalición Ayuda y Libertad junto a los concejales venezolanos en el exilio, David Pernía y Thomas Dangel, hizo el recorrido por las trochas fronterizas, por los puentes Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander y de la Unidad, para verificar y constatar las condiciones de paso. ‪”Son desgarradores los relatos que escuchamos de nuestros hermanos venezolanos a quienes hoy se les impide pasar comida o medicina para sus familias”, narró Toledo.

“Lo que acá estamos viendo es otra muestra cruel de cómo el usurpador se apoya en bandas criminales y paramilitares, dándoles licencia para delinquir y lucrarse con fronteras, cárceles, narcotráfico y minería ilegal.

Poniendo en riesgo su libertad, y desde el lado venezolano donde permanecen las estructuras incendiadas de los camiones que llevaban la ayuda humanitaria, Toledo exigió la apertura de la frontera.

“Hace casi dos meses el régimen, en acción criminal quemó dos camiones cargados de ayuda humanitaria, y hoy las fronteras siguen cerradas, ya no por defensa de nada, sino por un negocio criminal que juega con el hambre y la necesidad de los venezolanos. La frontera tiene que ser abierta plenamente para todo el que lo necesite. A este negocio ilegal hay que ponerle fin”, denunció desde territorio venezolano Lester Toledo quien tiene una orden de captura por parte de Maduro.

vaya al foro

Etiquetas: cierre de frontera colombo-venezolana | colectivos | crisis migratoria | Freddy Bernal | Lester Toledo