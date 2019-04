Leonardo Vera: La reconversión monetaria fracasó

Eili Córdova / 9abr 2019.- Leonardo Vera, economista y profesor universitario, declaró este martes que las proyecciones económicas en Venezuela son recesivas y aseveró que “en el primer trimestre del año la catástrofe se ha ido agravando, en la medida de que la producción petrolera ha caído dramáticamente y por el problema del aislamiento financiero y comercial que tiene Venezuela”.

“No hay un país en la región que, en los últimos 50 años, haya experimentado una caída en 50 % del producto interno bruto hasta el 2018. Cuando comenzó el 2019, la perspectiva que tenía el FMI, que hace este tipo de ejercicio para tratar de proyectar el crecimiento económico, era que Venezuela podía tener una caída de 6 %, es decir, más leve de la que hubo en el 2018 o 2017, sin embargo, no ha ocurrido así. Influyen también los problemas estructurales que la industria petrolera ha venido teniendo en estos 5 o 6 años. El sector no petrolero de la economía también está experimentado una caída más dramática de la que se pensaba y, evidentemente, esta paralización de la actividad económica generada por la escasez de energía, va a agravar significativamente estos resultados”, informó Vera en Noticias en Vivo por Vivo Play.

El economista aseguró que la reducción de las importaciones afecta directamente la producción nacional y la generación de empleos productivos, “Desde el año 2012 se comenzó a reducir las importaciones, a través del control de cambio, cualquier reducción de las importaciones afecta significativamente la producción nacional y afecta la generación de empleos productivos, todas estas cosas se han venido conjugando: caída en la producción petrolera, pérdida de energía, caída de las importaciones, también una importante caída en el consumo, eso también afecta las ventas, sobre todo, a nivel comercial”.

“Venezuela está en hiperinflación desde octubre del 2017, es un país que tiene año y medio en hiperinflación, afecta el salario real y el poder adquisitivo del venezolano. Venezuela tiene un salario mínimo rondando de 6 a 7 dólares, el más bajo de América Latina, lo comparo con países como Ecuador que tiene un salario mínimo de 290 $, ese salario de 6 $ con la inflación que hemos tenido, ha incidido en la caída de las ventas en la actividad económica. Esto está pasando, en primer lugar, porque la reconversión monetaria fracasó”, vociferó.

Vera explicó que la inflación no ha podido ser controlada, pese a los cambios implementados por el gobierno de Nicolás Maduro, “Cambiamos las piezas de billetes y monedas por una de distinta denominación, pero no pudimos controlar la inflación, por lo tanto, ha pasado lo que todos los economistas pronosticaban que en el primer trimestre del año, que toda la familia de billetes y monedas ha quedado desfasada, entonces para hacer una transacción en efectivo no tiene sentido empujar una carretilla de billetes”.

Durante la entrevista, le preguntaron al economista sobre una posible dolarización en Venezuela y respondió: “Hay una dolarización de facto, pero no hay una dolarización completa y estamos muy lejos aún, mientras más largo sea el proceso, más difícil sería poder ver los efectos que la dolarización podría tener sobre los precios. Hay economías que pasaron a la dolarización, por ejemplo, en Ecuador 50% de los depósitos en el sistema financiero eran en dólares y el 50 % del crédito eran en dólares. Que se dolarice el sistema financiero es muy importante porque dolarizas masivamente otros circuitos de la economía.

El otro problema que está pasando en Venezuela, es que los salarios y las nóminas públicas se pagan en bolívares y no en dólares y eso significa que aún no estamos preparados para un proceso de dolarización”.

