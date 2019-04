Carta al Secretario de Estado, Mike Pompeo, a propósito de Cúcuta

Seguimos con atención su llegada a Cúcuta y tomamos nota de las dignas personalidades de mi país que le acompañaron en su encuentro con venezolanos ahí en la frontera.

A pesar de que nosotros estamos convencidos, y Ud. lo debe tener más claro aún, que el régimen de Maduro intenta satanizar la supuesta intervención de EEUU en asuntos de internos de Venezuela (mientras permite que los cubanos deambulen libremente en los cuarteles del ejército venezolano), utilizando esa farsa publicitaria con el fin de disminuir el impacto de lo que puede hacer su Gobierno para colaborar a una transición no traumática hacia la democracia; también es cierto que ustedes están cometiendo unos errores de forma que están impactando en el fondo.

Nos decidimos a escribirle directamente a Ud., fijando nuestra posición y razonamientos sobre este particular:

La crisis actual de Venezuela no es un antagonismo entre chavistas y opositores. Es entre el modelo colectivista totalitario que ha puesto en riesgo la libertad económica e individual de los venezolanos y los venezolanos que defendemos la democracia como asiento de las posibilidades de progreso y desarrollo material.

Por tanto, promover acciones poniendo el mayor énfasis en un sector representado en quienes lo acompañaban en ese acto es un mensaje confuso para quienes pueden ayudar al cambio: Los militares.

Sobra decirle que quienes le acompañaban son venezolanos de los que más han luchado por la democracia y el sueño de la libertad.

Pero, los sueños sueños son.

El mundo real, práctico, nos da el saldo de una cada vez más grande masa de generales, políticos, militares de rango medio, y ex funcionarios del régimen chavista, que se oponen a la dictadura de Maduro.

Separados por importantes diferencias ideológicas de la oposición tradicional al régimen , son parte de los perseguidos de hoy.

Ellos luchan por los humillados y ofendidos, e intentan la restauración de las libertades democráticas, la defensa del nivel de vida de las masas y el respeto a los derechos humanos, de cuya violación sangrienta y sistemática por parte de la dictadura han sido víctima ellos también, sumado a varias decenas de sus compañeros y familiares.

Los perseguidos y quienes luchan por la vuelta a la democracia, aunque suene no elegante no portan todos el carnet del Frente Amplio o la Mud ( organizaciones que representan un sector del país, pero no todo)

¿Cómo puede interpretar el chavismo que quiere abandonar a Maduro que el Secretario de Estado, flanqueado por el señor encargado de negocios de EEUU en Venezuela, Jimmy Story (al que conozco y muchas veces le felicité en la embajada de EE.UU. en Caracas por una posición de apertura con el chavismo, que hoy parece haber guardado en una maleta) llegue a Cúcuta y se haga acompañar de grandes demócratas como Calderon Berti y Julio Borges, pero – por citar, un ejemplo- la Fiscal General, Luisa Ortega Diaz quien dio el basamento jurídico para medrar la legitimidad de la Asamblea Constituyente ¿no esté ahí?

¿Cúal es el mensaje de apertura al chavismo? Creo que usted tiene claro que, la intención que se tenía para que la sola proclamación del jefe del parlamento como Presidente interino, provocara el quiebre militar, fracasó.

Estoy convencido, estimado Secretario de Estado, que además de un Presidente, los militares necesitan confianza, y esta se construye con mensajes muy claros.

Perseguir o excluir a quienes abandonan a Maduro no parece ser una medida ni clara, ni inteligente.

No hay transición sin el chavismo.

Si los lideres políticos, actuarán en público, con la inteligencia que lo hacen en privado; ya la dictadura hubiese caído.

Mientras Washington y los dirigentes de la oposición tradicional intentan disimular en público comunicaciones con el chavismo disidente, estas son bastante fluidas en secreto.

El error es no tener el coraje de asumirlas y defenderlas públicamente.

Apreciamos en toda su magnitud el valor desplegado por Ud y su Gobierno, en el sentido de empujar la defensa de los Derechos Humanos y de la democracia en Venezuela , como también, con mayores reservas, su intención de ayudar a la resolución del conflicto con todas las “opciones sobre la mesa” .

Creemos en la opción militar, pero con soldados venezolanos que hagan valer el artículo 5 de nuestra carta constitucional.

Es cierto que a quienes defendemos, cómo es mi caso, una sociedad de libre mercado y la defensa del capitalismo, muchas cuestiones nos separan del chavismo disidente- socialistas- , pero con certeza nos une al menos la defensa de los Derechos Humanos y la defensa de la democracia que ya perdimos, y que intentamos reconquistar.

Usted comprenderá que para los jerarcas militares resultará más sencillo levantar el teléfono para negociar con sus ex compañeros de partido o armas, apoyado por EEUU, que con el jefe del parlamento u otro opositor con el que jamás han tenido ningún acercamiento.

Mi movimiento Prociudadanos, a pesar de los golpes recibidos del régimen y la ilegalización a la que nos condena , funciona, y se reúne con suficiente regularidad; por ello, las afirmaciones que en esta carta expreso, puede Ud. contar que con certeza corresponden también a las de todos los militantes y miembros del Movimiento Prociudadanos.

