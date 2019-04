Guaidó, ANC y más

Internamente en Venezuela la política parece estar estancada, como autodestructivo habito. Los venezolanos parecen estar acostumbrándose a vivir con las fallas eléctricas que, según numerosos especialistas, lejos de estar solucionándose empeorarán rumbo a una catástrofe mucho mayor, a una penumbra larga en el tiempo, la honrosa similitud a lo que el chavismo ha significado al país.

Guaidó se ha limitado convocar marchas y concentraciones cada 15 días, lo cual parece no surtir ningún efecto a un régimen cara ‘e tabla que irrespeta toda voluntad/opinión ciudadana, aunque el rechazo al chavismo día a día es más fuerte, la asistencia a estas convocatorias merma, cada quien debe ocuparse de su situación personal y familiar, los ciudadanos sienten que con estas convocatorias en intervalos de tiempo tan largos no se está llegando a ningún lado, en todo caso, ya demostraron lo que tenían qué demostrar… reclaman otro tipo de acciones más contundentes.

En 3 meses (julio) la ANC caducará, institución que, a parte de lidiar con su ilegalidad, ilegitimidad y rechazo internacional, debe afrontar su absoluto fracaso, no ha resuelto absolutamente nada, es más, desde su instalación todos los problemas de la nación empeoraron exponencialmente, se convirtió en un problema más.

Opinamos que el régimen no tendrá más remedio que “alargar la vida de la ANC”, su otra opción sería convocar un referéndum aprobatorio el cual le brindaría otro funesto triunfo, al igual que todos los procesos electorales desde 2017. Este “triunfo” también estaría caracterizado por otra abstención histórica, lo que conllevaría a una carta magna anegada en ilegalidad, ilegitimidad e incrementaría el repudio internacional, pero lo más grave es para el pueblo, “constitucionalizaría” el castrismo en Venezuela, es decir, todo lo que padecemos como racionamientos, controles, enajenaciones de libertades, derechos, la hegemonía de un partido único de élites, colectivos, el hampa y la corrupción impune serán desde ese momento “constitucionales” porque quedarían atornillados en el poder los responsables de la desvenezolanización y su proyecto atroz ¡Trágico!

Sin embargo, a nivel internacional nada se ha estancado, Estados Unidos, la Unión Europea, países de América, organizaciones, entre otros, continúan su apremio contra el chavismo, a través de sanciones a sus personalidades, a través de su sistemático aislamiento económico, financiero y comercial, pero insistimos, este aislamiento tiene dos vertientes muy negativas; la primera es que inercialmente afecta al pueblo. La segunda, éstas por sí solas han demostrado ser ineficientes, en las casi 50 dictaduras que infectan al planeta, están atiborradas en sanciones y tienen décadas en el poder.

El régimen juega con el tiempo. Sin embargo, a diferencia de otros escenarios, esta vez el tiempo es su peor enemigo. El que las multitudinarias convocatorias quincenales a marchas y concentraciones vayan perdiendo masa, no quiere decir que los venezolanos no deseen cambio, en primera instancia, crece a niveles de cataclismo el rechazo/repudio contra el chavismo, al mismo tenor las problemáticas del país se agravan, ello es una bomba de tiempo indetenible y peligrosa, insistimos, la coyuntura actual no tiene nada que ver con los episodios anteriores… es inédita.

Lo determinante es la presión social, más allá de la tutelada por los políticos y sus organizaciones. Es la presión social espontánea contra el castrismo venezolano, esa que crece en las barriadas, en las comunidades, en los cerros y urbanizaciones de todo tipo, son las que está dando pie a nuestra segunda independencia.

