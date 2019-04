Laidy Gómez: En Táchira cobran ilegalmente servicios públicos en pesos

Oleg Kostko / 23 abr 2019 / act: 2:35 p.m.– La Gobernadora del estado Táchira, Laidy Gómez, detalló este martes que los servicios públicos se encuentran deteriorados por falta de inversión y corrupción y no por saboteo al tiempo en que denunció que algunos de los servicios son cobrados en pesos colombianos.

Así lo declaró la mandataria tachirense en el programa Vladimir a la 1, a continuación sus declaraciones más destacadas reseñadas desde e Twitter de Globovisión:

“El tema de los servicios públicos no es un saboteo, es una falta de control operativo, ineficiencia y de corrupción (…) En Táchira hay cobro ilegal de servicios públicos en pesos colombianos estando en territorio venezolano”.

Sobre el sistema eléctrico dijo que “no se han hecho las inversiones en su momento y han sido desviadas”, al tiempo en que aseguró que los problemas del mismo “no se resuelven quitando a una persona y poniendo a otra”.

“Para que pueda llegar el servicio de gas tienes que pagar hasta 50 mil pesos colombianos por una bombona”, agregó Gómez sobre el cobro en pesos de los servicios públicos en Venezuela.

Dijo también que una vez en “Cúcuta no te reciben los Bolívares, es más barato comprar en Pesos del lado de Colombia los productos básicos de primera necesidad que comprarlos aquí en Bolívares”

Falta de recursos

Gómez denunció también que a la entidad se le ha negado los recursos. “El año pasado después de los estragos de la lluvia, presentamos 11 proyectos de emergencia y hasta hoy no se aprobó ni un centavo para estos proyectos”.

Aseguró que ni a Freddy Bernal le han sido aprobados los mismos. “El señor que se viste de rojo y dice que es protector del estado, tampoco tiene los recursos, no ha llegado ni una tonelada de asfalto al estado Táchira para cubrir las necesidades”.

Alertó que dicha situación afecta también a los empleados públicos. “Los docentes están en una situación de calamidad social terrible, cobran y no les alcanza ni para el jarabe para sus hijos, ni para un cartón de huevos”.

Sobre la ayuda humanitaria



La gobernadora por Acción Democrática celebró también la llegada de la ayuda humanitaria debido a que en estos momentos existe una escasez de vacunas en la entidad, dijo también que algunos miembros de la cruz roja se han acercado hasta la Gobernación para pedir cooperación para entregar la misma, aunque dijo desconocer el destino de la ayuda humanitaria para Venezuela que se encuentra en el Norte de Santander.

“Con respecto a la ayuda humanitaria que llegó al norte de Santander, nosotros como ente regional, no nos han informado cuál es el destino de esa ayuda. Los miembros de la Cruz Roja sí se presentaron en la gobernación, pidieron una cooperación para entregar la ayuda en las zonas más vulnerables, para ellos poder aplicar sus estadísticas y determinar a donde iban a direccionar los recursos que se recibieran”,

“Luego de esa reunión, la Corporación de Salud tuvo algunas jornadas con la Cruz Roja hacia la zona fronteriza. La semana pasada nos llegó un camión, con algunas adjudicaciones de la Cruz Roja. ¿Qué llegó? Llegó soluciones fisiológicas, yeso para las fracturas, materiales quirúrgicos para las cirugías traumatológicas. Eso puede durar de 4 a 6 días. En este momento, te puedo decir que parte del material que se recibió ya no existe”

“Si la asignación es permanente no es un hecho simbólico, si se hace de manera semanal, se está dando en la proporción de acuerdo a la cantidad de pacientes y emergencias del estado. Yo pido institucionalmente que se mantenga la asignación en el estado Táchira al hospital de San Cristóbal de manera permanente. No puedo catalogar la ayuda humanitaria en una semana, porque los venezolanos no tenemos una semana en crisis, tenemos ya mucho tiempo.

“En este instante en el estado Táchica, por ejemplo, no tenemos vacunas neumococo, esa vacuna es indispensable para niños menores de un año y no la tenemos. Las madres deben cruzar la frontera, en Colombia son gratuitas”.

