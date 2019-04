Julio Castro: La realidad es que 40 % de los hospitales no tienen luz eléctrica

Eili Córdova / 3abr 2019.- El médico internista infectólogo, Julio Castro, habló este miércoles en una entrevista sobre la situación actual del sector salud y las consecuencias de los apagones eléctricos en los hospitales del país, asegurando que al menos 40 % de los hospitales no cuentan con servicio eléctrico óptimo.

“Primero debo hacer una introducción, los médicos tenemos famas de que nos endurecemos con el dolor de la gente y cuando ves esto es duro que no te pegue. Nosotros vemos pacientes todos los días y por mucho que estás ahí, al lado del dolor de la gente, ves los testimonios y es súper complejo y la sensación de frustración que tenemos, que me reportan los médicos de todo el país, es terrible, pero debemos seguir allí es fundamental, porque a veces es la única voz que le quedan a los pacientes”, expresó al inicio de la entrevista.

Castro agregó que tienen un poco más de 5 años monitorizando la situación del sector salud en Venezuela: “Nosotros hemos estado monitorizando, no ahorita con el apagón, sino que tenemos cinco años monitorizando la situación del país. En noviembre que no había apagones, habíamos dicho que había un fallecido asociado a la falla de energía eléctrico y déficit de agua en los hospitales. Ya en noviembre decíamos que 60 % de los hospitales tenían algún problema con el agua, dentro de ese 60 %, 10 % de los 40 que monitoreamos tenían una semana sin agua, sin absolutamente ningún tipo de agua. Los hospitales están diseñados, en cualquier parte del mundo, para que tengan electricidad y agua, no importa si hay una guerra o un tsunami, el hospital debe ser un sitio protegido pase lo que pase”.

“No importa que el lugar alrededor del hospital no tenga agua, el hospital debe tener agua y eso antes del apagón no venía funcionando bien. La realidad es que, para el día de hoy, 40 a 30 % de los hospitales del país no tienen luz eléctrica, porque para nosotros va ser normal cuando tenga electricidad tenga agua 24 horas al día, 365 días al año y 7 días a la semana”, enfatizó.

Por otra parte, resaltó que en la “mañana de hoy se reportaba que, los hospitales de Apure y Barinas están funcionando con planta. La planta es el último sistema de protección eléctrica que tiene un hospital y ese último está hecho para que solamente le dé electricidad a emergencia, a terapia intensiva y a pabellón en el mejor de los casos. ¿Qué significa eso? Que una mujer que esté parida en el servicio de obstetricia, va a pasar toda la noche a oscuras o un niño que está en el servicio de pediatría no va a tener luz. Y yo me pregunto cómo una enfermera le va a cumplir el tratamiento a la 1 de la mañana cuando le toque el antibiótico, cuando no hay luz. Entonces, un hospital que funcione con planta no es un hospital normal. Estamos en absoluto desacuerdo cuando los voceros del gobierno digan que la situación está normalizada, no, no está normalizada”.

“Ya la gente se ha dado cuenta y pasa lo mismo en los hospitales que, a pesar de que llegue la luz, el agua es más lento en la recuperación del servicio. Si ves que se recuperó la luz en 60 % de los hospitales, todavía el agua está por el 40 % o 50, esa es la realidad de ayer. Hay como un rezago con el tema del agua, la pregunta es ¿qué tanto se va normalizar? Como ya venía diciendo antes, ya veníamos de un lastre de servicios tanto de luz como de agua, no estamos ni cerca de lo normal, todavía nos falta”, puntualizó Castro.

vaya al foro

Etiquetas: crisis electrica | hospitales en Venezuela | Julio Castro