Preguntas al alcalde @juanperozom

Ciudadano alcalde del municipio Libertador del estado Carabobo, Sr. Juan Perozo. Como bien conoce la opinión pública carabobeña he sido un un profundo crítico de su gestión, de su partido y de su discurso.

A esa tarea me he dedicado desde el momento en que usted ganó su primera elección en una campaña donde personalmente fui Secretario Ejecutivo Municipal de la MUD en Tocuyito, es decir, he sido su oposición a nivel local. Sin embargo, como demócrata, considero que si bien deseo un cambio político urgente, ese cambio no amerita ningún daño a la integridad física, moral o económica de su persona ni, mucho menos, de su familia.

La aclaratoria viene a lugar porque me gustaría conminarlo a que usted responda algunas preguntas, no solo a mi, más bien al pueblo que lo eligió en algún momento.

La primera de ellas: ¿usted está al tanto de que el salario quincenal de los funcionarios de la Alcaldía y del Concejo Municipal no alcanza ni para comprar un cartón de huevos? ¿sabe que ya no hay HCM, ni primas por hijos o profesionalización, conforme a la contratación colectiva, que se esté cumpliendo? ¿sabe que la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) es quien le está fijando esa escala salarial injusta e inhumana? ¿Sabe como están sobreviviendo los funcionarios del municipio que dirige?

Otras preguntas también son clave, ¿sabe que todas las obras públicas municipales están paralizadas? ¿sabe que no hay servicio de aseo urbano en muchas comunidades? ¿sabe que el servicio de agua potable “gratuito” vía cisternas ofrecido por el municipio es cobrado en efectivo a los pocos vecinos que lo reciben? ¿sabe que el Cesade, el servicio de salud municipal, hace mucho que no cuenta con vacunas, ni medicinas, ni tensiometro? ¿sabe que los cementerios municipales están colapsados y morirse es un lujo impagable por las familias pobres? ¿sabe usted que esa lamentable situación de nuestro municipio es responsabilidad directa de Nicolás Maduro, dado que es el presidente usurpador quien controla las finanzas públicas?

Yo estoy convencido que usted inició su carrera política inspirado por Hugo Chávez, un líder político muy distinto a Nicolás Maduro, por tanto, es momento que considere impostergable enterarse que Hugo Chávez ya no está en este plano existencial y Nicolás Maduro no llena esos zapatos, ni lo hará. Usted es un político joven, tiene futuro, hoy es Alcalde por al menos unos cuantos años más, ¿qué sentido tiene hundirse con Nicolás Maduro y ser, junto a él, un violador de Derechos Humanos?

Lo he conversado con algunos de sus colaboradores, incluso con aquellos que no siendo venezolanos son parte de su tren ejecutivo, usted tiene a disposición la Ley de Amnistía y el Estatuto de la Transición aprobado por la Asamblea Nacional. Si usted respalda el Cese de la Usurpación tendrá un rol que jugar en la futura democracia, vea la oportunidad. Estoy a su disposición en ese sentido.

¿qué le propongo, aquí, públicamente?

1) Destituya a todo su tren ejecutivo,

2) conformemos juntos un gobierno de emergencia local, integrado con la representación de toda la sociedad civil del municipio Libertador,

3) respaldemos desde Libertador los esfuerzos nacionales por restituir la vigencia de la Constitución de 1999 aupando el cese de la usurpación, la creación de un gobierno de transición y el llamado a elecciones libres para elegir un nuevo gobierno legítimo,

4) permitir la libre organización sindical de los funcionarios municipales,

5) discutir con los trabajadores un contrato colectivo justo, y

6) junto con el nuevo gobierno legítimo y democrático, exigir inversiones públicas en materia sanitaria, educativa y en servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la ciudadanía.

Es momento de la acción, de superar nuestras diferencias en favor del derecho que tienen los libertadorenses a vivir dignamente, no podemos continuar viendo a nuestros vecinos pasar roncha.

[email protected]

@rockypolitica

vaya al foro

Etiquetas: Julio Castellanos