Julio Borges: Estamos caminando para consolidar una salida democrática en Venezuela

Eili Córdova/ 5abr 2019.- El diputado Julio Borges dijo este viernes desde la tercera Cumbre Transatlántica, llevada a cabo en el Congreso de Colombia, que el objetivo de la lucha es “derribar” la secta de valores falsos que acecha a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Estamos caminando con firmeza hacia la justicia para lograr consolidar una salida democrática para Venezuela” inició Borges.

“Cada vez que tengo la oportunidad dejó la idea sembrada que la lucha en Venezuela, no es más que derribar el Muro de Berlín, 30 años después en América Latina. No se trata de una lucha contra la dictadura, no se trata la lucha contra un Estado fallido, se trata de una lucha que estamos dando en Venezuela para derribar un sistema, una especie de culto una secta de valores falsos, que tiene su epicentro en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela y que tiene el plan de estabilizar la democracia en la región”, objetó.

El diputado Borges se encuentra en Bogotá desde hace algún tiempo, en principio, como parte de una gira para solicitar cooperación internacional ante la crisis política y social que atraviesa Venezuela, lo que terminó convirtiéndose en un autoexilio debido a las constantes amenazas del Gobierno.

Hoy estamos en el Congreso de #Colombia participando en la III Cumbre Transatlántica. Hemos dicho que la lucha venezolana no es solo contra un Estado Fallido, se trata de derribar el Muro de Berlín en AL 30 años después y liberar a la región de un sistema de hambre y destrucción. pic.twitter.com/rmod6MNTxy — Julio Borges (@JulioBorges) April 5, 2019

