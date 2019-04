Jugadores del Zulia FC no pueden usar las duchas por falta de electricidad

ND / 22 abr 2019.- El estado Zulia ha sido una de las entidades más afectadas por las recurrentes fallas eléctricas que sacuden al país desde hace un par de años, las cuales se han agravado durante los últimos dos meses debido a sendos apagones nacionales del pasado 7 y 25 de marzo, los cuales dejaron a oscuras por varias horas a gran parte de Venezuela.

De esta situación no escapan los deportistas profesionales que hacen vida en la entidad como es el caso de los futbolistas pertenecientes al Zulia FC, quienes están imposibilitados de usar las duchas del estadio por la falta de servicios básicos como la electricidad y el agua.

Así lo dio a conocer el periodista venezolano, Gerardo Boscán director de GB Sports.com, quien compartió una imagen a través de su cuenta en Twitter donde se pue3de ver a algunos jugadores del club zuliano bañandose al aire libre junto a un tanque de agua casero.

Boscán no solo realizó la denuncia, sino que cuestionó a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por haber sancionado en varias oportunidades a los jugadores, por protestar antes de los partidos.

“Así son los post entrenamientos del @Zulia_FC cuando no hay luz -casi siempre-“. escribió Boscán en la referida red social, antes de recordar que “la @FVF_Oficial está pendiente de sancionar a jugadores y equipos por protestar al no tener condiciones para jugar”; sin embargo, criticó que no estén pendiente de las penurias que viven los jugadores de los clubes de fútbol venezolano.

Así son los post entrenamientos del @Zulia_FC cuando no hay luz -casi siempre-. La @FVF_Oficial está pendiente de sancionar a jugadores y equipos por protestar al no tener condiciones para jugar. No están pendientes de esto. ¡Canallas! En la foto @feltscher y @eveliodjesus pic.twitter.com/DiNlGEMpG3 — Gerardo Boscán (@GerardoBoscan) 22 de abril de 2019

Etiquetas: crisis electrica | fútbol | FVF | Zulia FC