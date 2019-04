Juan Raffali: ANC no tiene competencia para allanar inmunidad de Guaidó

Eili Córdova / 2abr 2019.- El abogado constitucionalista Juan Raffali habló en una entrevista, sobre el significado de “inmunidad parlamentaria” y analizó la decisión del TSJ del gobierno de Nicolás Maduro de allanar la inmunidad del diputado Juan Guaidó.

“Es importante resaltar que es la inmunidad parlamentaria, es un esquema de protección para los diputados que en el ejercicio de sus cargos pretendan ser de alguna manera obstruidos, que se les perturbe ejercer la función parlamentaria por parte del poder ejecutivo o judicial. Esta institución está prevista en todas las constituciones del mundo democrático, precisamente para amparar la disidencia y la división de los poderes públicos”, enfatizó el abogado.

Y en cuanto al abordaje de “allanamiento de la inmunidad parlamentaria”, Raffali respondió “Precisamente es para evitar a un gobierno al que le es incómodo un diputado, pueda sacarlo e incluso encarcelarlo, siempre habrá una excusa. Nadie va a decir “te encarcelo por tu ideología o por tu posición política”, eso siempre viene aparejado de un aparente delito”.

Sobre el caso del diputado Juan Guaidó, “No es la primera vez que ocurre, ha ocurrido ya con el caso de María Corina Machado, Juan Requesens y Jimmy Caro que son diputados que estaban en ejercicio y al final se le allanó la inmunidad parlamentaria”.

Por otro lado, el abogado constitucionalista expresó que la AN Constituyente no tiene competencia para allanar la inmunidad de Juan Guaidó “Esta inmunidad parlamentaria supone que el diputado no puede ser enjuiciado, sin antes evaluarse si hay mérito para ellos y el poder legislativo, al cual pertenecen, autorice el enjuiciamiento. La Asamblea Nacional Constituyente, incluso si fuera legitima, que no lo es, no es el cuerpo legislativo a donde pertenece el diputado Juan Guaidó, por lo tanto, quien debería dar un allanamiento de antejuicio de mérito y allanamiento a la inmunidad parlamentaria, en consecuencia, es la Asamblea Nacional que de acuerdo al artículo 200 de la Constitución es a quien correspondería dar esa autorización”, concluyó.

