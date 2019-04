Juan José, el dolor de tu adiós

Debemos expresar con profundo dolor que hemos perdido a un gran amigo y colega, me refiero al ilustre profesor universitario Juan José Villarroel, quien nos dijo adiós en la ciudad jardín de Santa Ana del Norte en horas de la noche del día viernes 5 del presente mes a la edad de 60 años. Hijo del español Juan García y la margariteña Paulina Villarroel Arismendi, su padre de crianza el siempre recordado carupanero Candelario Ugas Villarroel.

Nació el 26 de octubre de 1958 en Santa Ana del Norte, estado Nueva Esparta. Compartió su dulce hogar con sus hermanos: Germán, Iraima, Cristina, Yennys y Carlos. Realizó estudios en el honorable Grupo Escolar Matasiete, donde fue tutelado por maestros de la talla de: Carmen Mercedes Bracho de Moya, Carmen de Narváez, Eufemia Brito de Aumaitre, Florentino Lárez Núñez, Consuelo Arocha de Natera y Teresita Villalba de Narváez, quienes siempre serán recordados como ejemplares e ilustres educadores, engalanando con su presencia la época dorada del Magisterio Neoespartano. Cabe señalar, que Juan José fue siempre un alumno destacado, sobresaliente y talentoso.

Para el año 1970, se disputó la medalla de oro que obsequiaba la familia Arocha al mejor alumno de su promoción; para la fecha la obtuvo la alumna Isabel Díaz Gómez quien, por una mínima diferencia en los cómputos, resultó la ganadora. Sin embargo, los maestros en reconocimiento a los méritos de Juan José, recolectaron entre ellos y le obsequiaron un reloj. Hay que señalar, que el propósito de dicho premio, simbolizado por la referida presea, era incentivar a los alumnos a prepararse cada día más para elevar sus niveles de rendimiento académico en la institución.

Cumplida esta etapa, el Liceo Dr. “Francisco Antonio Rísquez” de la ciudad capitalina de La Asunción, abrió sus puertas a aquel niño acogiéndolo en su seno, para de esa manera, envolverlo en el manto de conocimientos que le fueron impartidos, contribuyendo a la postre con su formación académica, tan anhelada por él. Luego de demostrar su indiscutible disciplina como estudiante, obtuvo su título de Bachiller. Posteriormente, ingresó a la Universidad de Oriente (U.D.O) y, al cumplir con todos los requisitos académicos exigidos por la Casa Más Alta del Oriente venezolano, ésta le confiere el título de Licenciado en Administración Comercial.

Al incursionar en el campo laboral, logró emplearse en el Banco Mercantil, ejerciendo funciones como Cajero en su Sucursal Porlamar. Pasado un tiempo y, gracias a su constante preparación para actualizarse con base a cursos realizados, llegó a desempeñarse como Gerente de la Agencia del Banco de Maracaibo, también ubicada en la ciudad marinera. Adquirió entonces, un cúmulo de experiencias que, al devenir de los años, le permitió tener la posibilidad de compartir con un selecto segmento de la población neoespartana, encontrando al mismo, en el momento cuando cruzó el imponente arco que da acceso al Núcleo Nueva Esparta de la Universidad de Oriente en la oportunidad de pasar a formar parte de la plantilla de Docentes. Comenzó así, a impartir sus conocimientos mejorando cada vez más sus estrategias pedagógicas, apoyándose en su alto nivel intelectual con el propósito de garantizar la formación de calidad que merecían sus estudiantes.

Dentro del mismo contexto académico, como Tutor, acompañó a muchos estudiantes en el desarrollo de sus respectivos Trabajos de Grado para lograr sus Títulos de Pregrado, Postgrado y Doctorado; además, fue miembro de la Comisión de Trabajo de Grado de la Licenciatura en Hotelería. De igual modo, tuvo una destacada participación como Jurado Principal de una cantidad considerable de Trabajos de Grado. En el transcurrir de esos años, con la tenacidad y motivación que le caracterizaban y, además, ávido de más conocimientos para mejorar su calidad profesional, cursó estudios de cuarto nivel, culminando con éxito la Maestría en Ciencias Administrativas, Mención Finanzas y, recientemente, logró alcanzar su meta anhelada cuando finalizó sus estudios de Doctorado, obteniendo el Título de Doctor en Educación. Durante veinticinco años ejerció la docencia y, hasta los últimos momentos de su existencia, desplegó una ingente labor educativa y ganándose el aprecio y admiración de sus discípulos, colegas y demás integrantes de la comunidad universitaria.

Juan José se caracterizó por ser una persona muy cariñosa y con un alto sentido de la docencia, en él se condensó el talento y la rectitud, la serenidad y la severidad. Fue la honestidad hecha hombre y el cauce de su criterio fue deslumbrante, grandioso y diáfano, por lo cual, despreció la hipocresía y el convencionalismo. Un ser con ciertas facetas producto de su fecunda personalidad espiritual, humana, intelectual, profesional y social. Su amistad franca y sincera, nos convocaba a la unión, a lo familiar, de allí, que nuestra amistad se abrazara a ciegas. Cuánto nos duele su partida tan inesperada, pero seguro estamos, que dónde estemos él nos acompañará y desde el cielo nos bendecirá e iluminará el camino del bien, porque fue un hombre de hacer el bien.

Son muchos los recuerdos que nos deja Juan “La Juca” (como cariñosamente le decían), mote que heredó de su padre, quien vendía heladitos “La Juca” y de allí nace el alias. Recordamos que cuando niño también le decían “Juan el calculador”, por aquello de la velocidad mental con la que sacaba las cuentas; Juan José siendo apenas un niño, ya se le reconocía como un genio. Cuando le preguntaban con mucha curiosidad cómo hacía para dar el resultado de una cuenta tan rápido, él decía: “Muy fácil, yo aprendí este arte de sacar cuentas mentalmente con las semillas de tamarindo”; así lo expresaba tan alegre e ingenuamente.

Dividió su línea de trabajo con el deporte, escogiendo entre ellos el beisbol, su afición se direccionaba tanto hacia la referida disciplina que funda la Escuela de Beisbol Menor en Santa Ana, donde fungió como presidente y entrenador por varios años, igualmente de la Seccional Nueva Esparta de la Fundación Criollitos de Venezuela. Quizás dicha pasión, le indujo a no despreciar la oportunidad de realizar un curso de Locución que en el año 1991 ofreció la Universidad Central de Venezuela a través de la Escuela de Comunicación Social, el cual finalizó con éxito haciéndose acreedor del Certificado de Locutor respectivo.

Por cierto, de todos quienes aspiraron en ese momento para realizar el curso, resultaron seleccionados además de él; Pablo Díaz “Cheché” y quien suscribe, ambos de esta Villa de los jardines. Juan José se entregaba por completo cuando asumía el compromiso de narrar los encuentros de béisbol infantil. En relación al tema deportivo, evocamos una de sus tantas anécdotas: en una oportunidad se encontraba jugando softbol cubriendo el Left Field (jardín izquierdo) y su hermano Germán, quien también formaba parte del mismo equipo, defendía el Center Field (jardín central); se produjo un batazo entre dos muy difícil de atrapar y Juan le dijo a Germán: “agárrala “mancho”; éste le respondió: “Cógela tú “Juancho”; pues, ninguno de los dos pudo atrapar la pelota y la misma fue a impactar contra la pared. Otros de sus hobbys favoritos fueron jugar billar y sellar su cuadrito de caballo los sábados.

Juan José partió como una estela luminosa de amor, bondad y abnegación, para encontrarse con el Creador y disfrutar de su ternura; dejó un hondo vacío en los corazones de quienes lo conocimos, más la grandeza de su alma, prevalecerá para siempre en nuestros recuerdos. Se nos fue un nortero ejemplar, agradable, gentil y amable. Perdió Santa Ana del Norte un valor y la Universidad de Oriente a un gran educador. Un muchacho que, a pesar de venir de un hogar humilde, superó tantas trabas y obstáculos para lograr sus sueños, un ser modesto y sabio, tranquilo, apegado siempre a las buenas costumbres, un modelo a seguir por las nuevas generaciones.

Lamentamos profundamente que a Juan José Villarroel no se le hizo en su pueblo natal un reconocimiento, fuimos mezquinos al ignorar su talento y todas sus virtudes, en no resaltar su nombre, se nos fue como se han ido otros hombres valiosos nacidos en esta tierra de gracia, víctimas de la apatía e indiferencia por parte de quienes nos dirigen. Ojalá reflexionemos y corrijamos este craso error que tanto daño nos ha hecho, porque un pueblo que no reconozca sus patrimonios, talentos y valores, pierde su identidad e historia. Pongamos en práctica aquellas célebres frases que José Martí expresó como recto sentido de justicia, al establecer como apotegma de la más humana filosofía que: “honrar, honra”; en otras palabras, si hoy tenemos la capacidad de reconocer los méritos de otros, mañana te reconocerán los tuyos, y así es como un pueblo avanza y progresa, no con mezquindades y egoísmos.

Finalmente, quiero expresar mi más sentido pésame a su digna y apreciada esposa Omaira Rojas de Villarroel, a sus hijos: Juan Francisco, Jean Carlos, Paola y demás familiares, que Nuestro Señor Jesucristo les de mucha resignación, fuerza y paz para que superen este momento tan difícil. No te digo adiós, sino hasta luego hermano del alma: Juan José Villarroel.

