¡Hasta cuándo BOD!

Una agencia bancaria debe preocuparse por ofrecer un buen servicio a sus clientes. Sus políticas deben estar orientadas a lograr ese objetivo a fin de captar más clientes y conservar los existentes. Lamentablemente, esto no se da en el BOD de Juan Griego, agencia Nº 511, ubicada en la calle La marina, frente a la plaza Gral. Juan Bautista Arismendi, municipio Marcano, Estado Nueva Esparta.

Dicho banco se ha convertido en un verdadero trauma para sus clientes. Lleva casi tres años sin aire acondicionado, tanto usuarios como personal tienen que soportar la inclemencia del calor, las paredes internas en mal estado, posee pocos asientos para tantos clientes, los pensionados son desfavorecidos en el momento de cobrar su pensión ya que reciben tres, cinco o siete mil bolívares máximo, viéndose obligados asistir al banco seis o más veces para retirar el sobrante. No obstante, están intimados a recibir parte del pago en billetes de dos y cinco mil Bs., dinero que se niega a recibir el comerciante formal e informal. Ni hablar de las tarjetas de crédito y débito, lograrlas es un imposible.

Al parecer, la mayoría de esos beneficiarios no viven en Juan Griego, donde tienen que pagar un taxi para trasladarse hasta el BOD, y lo poco que le dan no les alcanza ni para los pasajes, una verdadera injusticia. Y para colmo de males, los benditos apagones, el internet y la falta de efectivo, problemas que aún complican más la situación, de allí las respuestas favoritas: ¡No hay línea, no hay luz, no hay efectivo…!. Realmente, es un verdadero viacrucis para nuestros pensionados, y lo más grave, que el adulto mayor no tiene quien lo defienda.

Por esa razón hago pública esta denuncia. Para que las autoridades competentes, representantes del BOD y especialmente el sindicato del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) tomen carta en el asunto. Un banco en estas condiciones no debe abrir sus puertas. Aquí quien paga los platos rotos son los pensionados, quienes deben calarse esta vergonzosa situación, donde contantemente se desmayan por el horrible calor que hace en esa entidad bancaria, las condiciones inhumanas de estar parados en una cola por cuatro y cinco horas, tanto fuera como en el banco, sumado a ello, los empujones, vejámenes, abusos y falta de consideración que reciben nuestros abuelos. Sin embargo turcos y chinos no hacen colas, pasan directo, es bárbaro el descaro y la discriminación.

Cuando un pensionado solicita ante el IVSS un cambio de entidad bancaria, lo hace por necesidad, no por capricho. Lo que pasa en el BOD de Juangriego es un ejemplo de ello, por tal motivo se deben agilizar dichas solicitudes sin traba alguna, para eso se cotizaron 750 cuotas mensuales al IVSS, durante casi 15 años, para hoy disfrutar de ese beneficio, el cual no es ninguna regalía por parte del estado, es un derecho adquirido.

El retardo de las solicitudes es una falla que se debe corregir y en eso exhortamos tanto a las autoridades del IVSS como al sindicato de la región para que actúen. Es evidente el mal trato que reciben nuestros abuelos. Lamentablemente los valores y principios se han perdido, nuestra formación ha llegado tan baja, que no entendamos que a nuestros adultos mayores hay que darle un trato especial, derecho que le consagra nuestra Constitución y que la sociedad está en el deber de cumplirlo.

[email protected]

Santa Ana del Norte

vaya al foro

Etiquetas: Juan Lárez Marcano