Juan Guaidó: En Venezuela no hubo socialismo

Jhoan Meléndez / 23 abr 2019.- El presidente interino designado por la AN, Juan Guaidó, expresó desde el Palacio Federal Legislativo este martes que en el país “no hubo socialismo porque no hay justicia social en Venezuela”.

“La patria la entregaron a Cuba, a intereses de los otros países y lo que hubo fue muertes. Ellos representan la muerte, ayer 14 estados estaban sin energía eléctrica, es un régimen ineficiente que no pueden ni colocar la luz porque se robaron el dinero de los venezolanos”, dijo Guaidó en transmisión de TV Venezuela.

Por otro lado explicó que los trabajadores ya no tienen que “seguir una línea que los oprime y que incluso los detiene simplemente por reunirse en el parlamento por sus reivindicaciones (…) Hoy inicia el proceso de conformación de la Comisión de Protección de los empleados públicos, que deriva de las consultas que hemos. Se acabo el chantaje entonces”

“Los trabajadores públicos han sido perseguidos, ellos no solo quieren conservar sus puestos de trabajo sino que quieren también aportar”, manifestó el presidente del parlamento.

Además Guaidó señaló que en Venezuela “los beneficios no existen. Este es el Gobierno que más destruye, hoy quién puede ir a un hospital. Celebraron Barrio Adentro cuando lo destruyeron, y con el ingreso de la ayuda humanitaria tuvieron que reconocer la mayor crisis que ha habido en Venezuela y el continente”.

Con respecto a la propuesta del presidente de Ecuador, Lenín Moreno, de la Doctrina Roldós, aseveró que tienen presentes “todas las opciones”. “Hay que evaluar todas las opciones para que cese la usurpación y la miseria en Venezuela”, alegó.

Sobre la reunión del sábado con representantes diplomáticos designados, expresó que hablarán “de la protección de activos, haremos seguimiento para que el régimen no siga robando, abordaremos estatus de venezolanos en el mundo, y la presión necesaria contra un régimen que no respeta la vida de los venezolanos”.

Sobre el tema eléctrico argumentó que este “se puede resolver en dos semanas con confianza, compromiso, con las multilaterales y con el plan que hemos venido desarrollando”.

“Quedarnos en nuestras casas no funciona, lo que si ha funcionado a pesar que aún no logramos la meta definitiva, es construir mayoría, estar en las calles y ser reconocidos por el mundo”, puntualizó el presidente de la Asamblea Nacional.

