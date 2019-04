Juan Guaidó: Solos no podemos

ND / 1 abr 2019.- El presidente encargado de la República, designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reiteró este lunes la importancia de la unión de los venezolanos para el “cese de la usurpación” en Venezuela y ahora más, en medio de un apagón nacional que mantiene en penumbra al país.

“En estos días ha resaltado una frase, ‘solos no podemos’, esa es una verdad yo diría que absoluta. Y por eso es lo importante de este momento, de reunirnos todos unidos para conformar un poderoso bloque enfrente la dictadura”, dijo Guaidó en el acto a propósito del aniversario del Frente Amplio Venezuela Libre.

Guaidó indicó que Venezuela está en su momento “más oscuro”, y no precisamente refiriéndose a una metáfora. “No tenemos luz, no tenemos agua, en este momento Venezuela está sin servicio. Apenas 9 días laborales en todo marzo y 6 días de clase, ¿Cuántos venezolanos viven del día a día y no pudieron salir durante todo marzo ni siquiera a trabajar por la falta de agua o de luz y los decretos de día no laborables?”, resaltó.

Aun así, el también presidente del Parlamento indicó que el domingo Venezuela demostró cuál es la opción que eligieron ante la crisis que atraviesa el país.

“Venezuela demostró cuál es la opción que elige, no fue la sumisión, todo lo contrario, fue salir a las calles a exigir, a rechazar, a demandar lo que es justo, y me gustaría decir que esta opción no tiene riesgo, me gustaría decir que la FFAA protegerá la protesta, que el camino que elegimos va a ser sencillo, pero no lo ha sido. Pero también hemos elegido el no acomodarnos ni adaptarnos a la persecución, a la tragedia. A mayor persecución, nos hemos levantado con más fuerza (…) Creen que mandando grupos paramilitares nos van a detener, la respuesta será más contundente”, aseveró.

Y agregó: “No nos vamos a acostumbrar a la tragedia, al racionamiento, por el contrario, nos unimos más, salimos a la calle, aquí no existe racionamiento, existe es incapacidad, corrupción, un desastre provocado y no, no es cierto que fue un pulso electromagnético, es que si no fuera trágico lo que estamos viviendo, daría hasta risa”.

Guaidó dijo sentirse orgulloso de todos los venezolanos que protestaron este domingo y no se doblegaron ante la represión.

En tal sentido hizo un llamado a la organización para el próximo 6 de abril, anunció que debe ser la protesta “más grande” jamás vista, en rechazo a todo lo que ocurre en el país.

“Queda claro que la opción que elige el venezolano es ponernos de pie, enfrentar la dictadura, con rebeldía, organización, no nos vamos a detener. Así que no crea que es a través de la persecución y del miedo (…) Jamás van a apagar nuestros sueños, nuestra energía. El llamado es: debemos ir a la operación libertad, organizarnos por sector, la mejor respuesta a eso debe ser más organización, más protesta”.

Adelantó que este martes aprobaría en primera discusión la Ley de Garantía para los empleados públicos en la Asamblea Nacional e insistió en la organización, incluso, de parte de ellos “para el cese definitivo de la usurpación”, finalizó.

